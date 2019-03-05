一銀申請法蘭克福分行 最終實質受益人須揭露

2019-03-05 17:10 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



全球防洗錢意識高漲下，台資銀行想要在海外設點，大股東的最終實質受益人須揭露。第一銀行正申請德國法蘭克福分行，目前仍在排隊受審當中，也需釐清二大股東財政部與台灣銀行是否列為同一人。

第一金控暨一銀董事長董瑞斌於農曆年後親自赴德國拜會主管機關，他說，英國脫歐因素，約有50家國際大型銀行跑去該國設據點，尤其是法蘭克福，不少銀行都正等著排隊通過審核。

他說，不少銀行都是結束英國的營業，搬往德國，但他向德國監理機構強調「第一銀行不會把英國結束，而是要在德國新設立一分行」。另外，他強調，一銀在全球共有30多家分行，拿到年度評比都相當高，若能在全球生存，在德國也不會有問題。

另外一項的問題為，據德國監理監理要求，銀行大股東持股超過10%，需要作D.D.（實地查核），歐盟則是要求持股20%以上的大股東需要提供資料。董瑞斌表示，一銀的大股東為財政部與台銀，若把二者持股相加，已超過20%，目前仍在釐清這是否算同一人。

他說，當地監理機關也要求揭露最終實質受益人，但台灣並非洗錢高風險國家，若追到最後為政府法人代表，應不會有太大問題。

據悉，德國監理機關對一銀的設點，並沒有太大問題，但由於過多國際大型銀行在排隊，該行預估，最快也要第3、4季才可以取得開業執照。

除此之外，一銀也將赴美國設立休士頓分行，希望能爭取在第3季開業，在上述二地力拚成為首家設立分行的國銀。