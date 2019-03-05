永豐招募百萬年薪MA 也提供學生分行臨櫃實習機會

2019-03-05 16:38 經濟日報 記者 經濟日報 記者 楊筱筠 ╱即時報導



永豐銀行向新世代青年揮手，年度首場大型徵才活動將於本周六（9日）台灣大學校園博覽會正式登場。永豐銀行表示，今（2019）年預計招募約25名儲備幹部（Management Associate；MA），提供培訓期間薪資達6萬元以上，加計年終獎金後上看年薪百萬元，鼓勵碩士以上畢業、應屆生或具2年內工作經驗，與永豐攜手共創不凡人生。

永豐銀行表示，遴選儲備幹部均採三階段培訓，包括基礎共同訓練、單位輪調實習，及所屬單位專業強化，完成評核後，成為永豐重點培育的人才梯隊；人才選拔也以專業專職為主，參選者於徵選時先行選擇就職單位，完成專業能力培訓與深度學習後，輪調各單位廣泛學習銀行相關知識，階段性推動菁英養成。

除首場活動在臺灣大學校園博覽會展開外，預計全台大專院校舉辦共18場次博覽會、徵才說明會；凡國、內外研究所，不限主修專業、碩士畢業、應屆畢業生或2年內工作經驗、多益英語測驗（TOEIC）750分以上或同等英語能力檢定，即符合徵選資格。

此外，永豐銀行也同步招募各類專業人才，包括資訊（程式設計、系統工程、資料庫）、個金及法金業務，提供與同業相當競爭力的薪資福利。

為協助在職學生接軌就業市場，永豐也提供學生分行臨櫃或資訊單位的實習機會，永豐銀行表示，實習半學年或全學年者，於期間考取相關證照，可於畢業後轉職成為正式員工。