法國巴黎人壽徵儲備幹部 要碩士、英文好、有經驗

2019-03-05 15:25 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



法國巴黎人壽5日表示，該公司的儲備幹部（MA）招募計畫即日起開始接受申請至3月底，4月初開始進行審核與徵選；歡迎碩士學歷以上，英語聽說讀寫流利，且具備一至四年工作資歷的新世代青年提出申請。

該計畫將招募六位經過筆試、面試、英文專題簡報層層關卡下脫穎而出的優秀人才。

加入培訓計畫後除了依照個人職涯興趣與公司營運方向需求分派部門外，法國巴黎保險集團還結合全球和亞太地區的資源與平台設計了為期兩年不同階段扎實的培訓計畫。

例如，熟悉企業運作與產業知識到專業領導人的策略管理培訓；亞太儲備幹部訓練營，與其他來自亞洲市場的儲備幹部交流，循序漸進累積未來管理領導精英的必備技能和視野。

為讓儲備幹部有更多機會去探索個人職涯的可能性和方向，加入公司一年後，會依照人才能力，適性做三至六個月部門輪調，視個人發展進度前往亞太其他市場進行短期外派，多面向深入瞭解公司營運。

法國巴黎人壽表示，儲備幹部招募計畫在台灣已進行至第四年，希望藉由這個計畫，發掘極具潛力的千里馬，為台灣孕育新一代的管理人才。

為期兩年的儲備幹部培育計畫結合法國巴黎保險全球的豐富資源和平台，讓入選的優秀新世代有更多在國際舞台發光發熱的機會外，也同時實現個人職涯夢想。

2017年經由儲備幹部招募計畫進入法國巴黎保險的李連達說到：「這個培訓計畫極具挑戰性和多元性，從零開始學習領導力和企業營運，尤其能和來自不同國家的優秀人才互相交流，執行跨國的專案討論，對於一個初入社會的新鮮人來說是非常可貴的經驗。」