凱基慈善基金會前進偏鄉 開課教學童金融理財

2019-03-05 11:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 廖賢龍 ╱即時報導



凱基社會福利慈善基金會長期以各項方案協助偏鄉以及資源不利地區學生就學，並進一步實際開設多元課程，讓偏鄉學生有機會透過不同於學校的制式課程，找到未來可能的發展方向。

日前贊助嘉義縣鹿草國小學生到台北畢業旅行，除了安排搭乘摩天輪的旅遊行程，並特別由基金會執行長曾錦隆開課講述金融工作與理財，讓偏鄉孩子培養正確的金錢價值觀，更期待藉此為其展開視野使未來有無限可能。

凱基慈善基金會由凱基證券捐贈成立，基金會執行長曾錦隆同時擔任凱基證券子公司環華證金董事長。這次以他個人在金融界服務超過30年的經驗，深入淺出為小朋友開講金融、理財入門，希望他們從小就有正確的金錢觀，懂得規劃自己的時間和金錢，並了解父母長輩賺錢的辛勞。

基金會同時為每一個小朋友準備一本小小計帳本，讓小朋友從日常生活中身體力行，就從今年領到的壓歲錢開始，了解自己的花費並做計劃，從小開始理財。

鹿草國小學生經過一小時的凱基金融入門洗禮課程，再前往美麗華搭乘摩天輪，從高處看城市。台北人多車多高樓多，還有四通八達的捷運，不一樣的視野，令小朋友印象深刻。

曾錦隆表示，照顧偏鄉孩子的健康與成長，並拓展他們的視窗，是凱基慈善基金會長期以來的努力方向，希望從餐桌到課桌，一路陪伴偏鄉孩子成長茁壯。

鹿草國小為凱基慈善基金會「愛讓機會萌芽」學童照護計畫長期贊助的學校之一；該校以跳繩隊聞名，屢屢在民俗才藝競賽中得獎。凱基慈善基金會提供協助，鼓勵孩子展現自信站上舞台；在基金會為他們拍攝的影片中，小朋友努力練習的影像感動人心，而談到自己的夢想，眼睛散發的光芒，正是凱基慈善基金會萌芽計畫的具體展現。