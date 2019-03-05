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奧地利第一儲蓄銀行訪台 邀請國銀前進中東歐

2019-03-05 11:23經濟日報 記者仝澤蓉╱即時報導

中東歐經濟後勢看好，金融發展潛力雄厚，銀行公會辦理中東歐經濟金融發展趨勢研討會，銀行公會理事長呂桔誠表示，台商企業在中東歐開放之初即已前往布點，但這個市場對台資銀行仍是新興等待開發的市場，奧地利是進入中東歐的門戶，台灣與奧地利雙方銀行有必要加強合作交流。

中東歐自1989年邁向民主與市場經濟轉型之路，吸引來自全球各地投資人蜂擁而至，探尋商機，台商企業也在開放之初前往中東歐，相較於企業，台資銀行在中東歐發展目前仍屈指可數；銀行公會辦理奧地利第一儲蓄銀行訪台計劃，邀請該行董事長率團來台，與我國金融主管機關和業者進行交流 。

今天上午在中東歐經濟金融發展趨勢研討會開幕致詞時，金管會副主委黃天牧表示，奧地利是中東歐的經濟中心，英國脫歐之後，中東歐經濟後勢反而看好 ，台灣許多企業對於中東歐有興趣，台灣銀行已在德國法蘭克福設立辦事處，有助於協助有志前進中東歐的台灣企業，開拓在當地的機會。

黃天牧說，奧地利第一儲蓄銀行是中東歐地區的頂尖銀行，去年耶誕節一則以刺蝟為主角的影片，一個以傷心開場，溫馨收場的故事，不但有創意而且充滿愛和關懷的精神，這則廣告就是奧地利第一儲蓄銀行的耶誕節廣告。

做為主管機關看到商業銀行有這樣的核心精神，非常感動，展現奧地利第一儲蓄銀行在國際化遠見和品牌精進的技巧，值得台灣的金融業學習。

呂桔誠表示，奧地利不只音樂、文化深厚，整體社會和經濟發展非常成熟，金融市場活絡；奧地利位處歐陸中心，企業要進入中東歐市場，奧地利占了地利之便。

奧地利是東西歐樞紐，台灣則是戰略位置優異，雙方有相同的特色，台灣與奧地利雙方銀行有必要加強合作交流，這樣可以協助台灣的企業和銀行進入中東歐市場。

銀行公會邀請奧地利第一儲蓄銀行來台舉辦中東歐經濟金融發展趨勢研討會。 記者仝澤蓉...
銀行公會邀請奧地利第一儲蓄銀行來台舉辦中東歐經濟金融發展趨勢研討會。 記者仝澤蓉／攝影
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中東奧地利英國脫歐

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