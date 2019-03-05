奧地利第一儲蓄銀行訪台 邀請國銀前進中東歐

2019-03-05 11:23 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



中東歐經濟後勢看好，金融發展潛力雄厚，銀行公會辦理中東歐經濟金融發展趨勢研討會，銀行公會理事長呂桔誠表示，台商企業在中東歐開放之初即已前往布點，但這個市場對台資銀行仍是新興等待開發的市場，奧地利是進入中東歐的門戶，台灣與奧地利雙方銀行有必要加強合作交流。

中東歐自1989年邁向民主與市場經濟轉型之路，吸引來自全球各地投資人蜂擁而至，探尋商機，台商企業也在開放之初前往中東歐，相較於企業，台資銀行在中東歐發展目前仍屈指可數；銀行公會辦理奧地利第一儲蓄銀行訪台計劃，邀請該行董事長率團來台，與我國金融主管機關和業者進行交流 。

今天上午在中東歐經濟金融發展趨勢研討會開幕致詞時，金管會副主委黃天牧表示，奧地利是中東歐的經濟中心，英國脫歐之後，中東歐經濟後勢反而看好 ，台灣許多企業對於中東歐有興趣，台灣銀行已在德國法蘭克福設立辦事處，有助於協助有志前進中東歐的台灣企業，開拓在當地的機會。

黃天牧說，奧地利第一儲蓄銀行是中東歐地區的頂尖銀行，去年耶誕節一則以刺蝟為主角的影片，一個以傷心開場，溫馨收場的故事，不但有創意而且充滿愛和關懷的精神，這則廣告就是奧地利第一儲蓄銀行的耶誕節廣告。

做為主管機關看到商業銀行有這樣的核心精神，非常感動，展現奧地利第一儲蓄銀行在國際化遠見和品牌精進的技巧，值得台灣的金融業學習。

呂桔誠表示，奧地利不只音樂、文化深厚，整體社會和經濟發展非常成熟，金融市場活絡；奧地利位處歐陸中心，企業要進入中東歐市場，奧地利占了地利之便。