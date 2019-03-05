僑委會海外信保基金 表揚績優銀行

2019-03-05 11:26 聯合新聞網 台北5日電



僑務委員會委員長吳新興4日出席海外信用保證基金績優承辦銀行頒獎典禮，吳新興表示，為協助海外中小臺商企業發展，僑委會設立海外信保基金，提供僑台商信用保證服務，幫助僑臺商度過創業難關，至今已有8237家僑臺商受惠，107年協助僑臺商取得融資金額更有新臺幣58億元。

僑委會海外信保基金成立於77年，承保銀行分佈全球24國66家，是僑委會照顧海外中小臺商企業重要政策。吳新興特別提到在美國紐約及泰國有兩位臺商，原本找不到銀行願意貸款，透過僑委會信保基金得以順利貸款，在當地闖出一片天。信保基金董事長林寶惜則感謝僑委會長年支持，未來將持續成為海外僑臺商最強而有力的後盾。

當天頒獎典禮，金融監督管理委員會副主委黃天牧丶行政院經貿談判辦公室副總談判代表楊珍妮丶海內外各承保銀行及僑台商代表出席。來自泰國及柬埔賽臺商林明篁丶黃清華見證表示，僑委會提供海外信保基金，讓台商企業可以放膽去規劃長遠的投資，如今事業有成，未來致力推動國民外交，回饋台灣發展。

本次獲獎有上海商銀、臺銀、兆豐銀、中信銀、玉山銀丶華南商銀丶永豐商銀、臺中商銀、合作金庫丶國泰世華銀行，海外分行部分則有臺銀南非分行、兆豐銀大眾公司曼谷總行、玉山銀同奈分行、華南銀胡志明分行、上海商銀同奈分行、中信銀印尼子行、上海商銀東高雄分行、上海商銀忠孝分行、上海商銀永康分行及玉山銀高雄企金中心。 吳新興（左）頒發特殊貢獻獎予臺灣銀行（右）感謝臺銀協助僑生技職專班就學貸款保證業務。 分享 facebook