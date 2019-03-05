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美中貿易警報有望解除 風險債券續強

2019-03-05 08:31經濟日報 記者王皓正╱即時報導

美中貿易談判接近達成協議，使市場樂觀情緒增溫，風險性債券持續收漲，其中以高收益債表現最為強勢，公債則受到避險情緒降溫，帶動殖利率走升的影響而下跌，從資金流向的角度來觀察，新興市場債出現連續八周淨流入，高收益債則終止連續七周的淨流入，出現小幅失血。

美國財長努欽表示，儘管仍有大量工作要做，但目前美中更接近貿易協議，市場正面看待，針對高收益債後市，在美國強勁的經濟數據、聯準會（Fed）持續釋放鴿派態度及進展樂觀的美中貿易談判支持下，市場風險偏好持續，信用債市場亦有不錯表現。

安聯美元高收益基金產品經理但漢遠表示，高收益債市基本面仍然健康，企業在投資、併購和成本控管方面保持理性節制，預期違約率未來12個月保持在良性水準，目前主要風險在於全球經濟成長放緩，以及主要央行的行為和放出的風聲。

除了美國高收益債，值得注意的是，根據歷史經驗，Fed升息後亞洲高收益債續漲，安聯動力亞洲高收益債券基金產品經理陳宜平指出，各類債種當中，存續期愈短，升息緩衝力愈佳。

統計至去年底，亞洲高收益債的存續期僅2.98年，較全球高收益債（4.1年）、亞洲投資等級債（5.31年）、全球投資級債（6.3年）、新興市場主權債（6.89年）等市場主流債種都來得短，隨亞洲財富不斷增長，也鞏固了亞債需求。

新興市場升息債市

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