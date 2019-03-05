春天出遊 刷富邦信用卡省荷包

2019-03-05 08:26 經濟日報 記者 經濟日報 記者 王皓正 ╱即時報導



台北富邦銀行體貼客戶推出多樣化旅遊優惠，從購買旅遊套裝行程到海外購物等，都提供「賺Hen大」回饋，包括國內旅行社單筆滿額最高送2,400元刷卡金及海外消費滿額2%回饋，若前往日本、韓國，刷富邦JCB卡再加碼1.5%刷卡金，若前往美國，富邦Mastercard滿額送時尚行李箱，讓您一卡走遍天下暢享最好康優惠。

北富銀表示，從信用卡數據分析發現，全年度信用卡一般簽帳消費中高達30%之消費為旅遊及海外相關消費，且消費比例逐年攀升。且根據外交部資料，海外旅遊的人數逐年增加，2018年較2017年成長6.3%；接著清明連假，預期又將帶動一波國內外旅遊人潮。北富銀建議卡友善用信用卡的附加功能，不僅能享受到信用卡支付的便利，還可以A好康、賺回饋，為你的旅程增添更多優惠驚喜。

北富銀提供卡友多樣化的刷卡回饋。首先是在旅行社購買旅遊套裝行程的刷卡優惠：2019年3月底前於雄獅、可樂、易遊網與燦星等旅行社刷富邦信用卡單筆消費且登錄成功，滿2.5萬元以上送MESTIERE DEAS時尚編織壓紋旅行包、滿6萬元以上送1,000元刷卡金、滿12萬元以上送2,400元刷卡金（以上回饋名額有限，需登錄，送完為止）。

除此之外，只要線上投保旅平險刷富邦信用卡，除了月月抽誠品1,000元禮券（3名），還有機會把萬元品牌家電帶回家！

搞定好行程就準備出發囉！富邦信用卡給你超好康！2019年3月底海外消費累積滿2萬元（含）以上且登錄成功享2%刷卡金回饋（回饋最高上限3,000元），刷富邦尊御世界卡加計原產品回饋1.5%，合計最高可回饋3.5%刷卡金。

如果你是前往日本或韓國，記得帶富邦JCB卡，2019年3月15日前刷富邦JCB卡，於日本指定店家、韓國實體商店消費並完成登錄，再加碼1.5%刷卡金回饋（日本／韓國回饋上限各為10,000元）。

如果你是前往美國，記得帶富邦Mastercard，2019年11月30日前於美國洛杉磯Desert Hills Premium Outlets、美國拉斯維加斯Las Vegas North Premium Outlets、美國舊金山San Francisco Premium Outlets、美國夏威夷Waikele Premium Outlets、美國紐約Woodbury Common Premium Outlets等5大購物中心消費滿1,000美元，可持收據及富邦Mastercard至購物中心服務台領取時尚行李箱。

不只海外消費享優惠，國內旅遊也享好康！ 2019年2月15日~4月15日於國內飯店住宿、和運租車／格上租車／中租租車／慶賓租車累積消費滿1萬元（含）以上並登錄成功，送168元刷卡金，讓你金豬年好運一路發。