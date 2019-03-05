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金管會發函：10類日常交易 銀行避擾民

2019-03-05 00:35聯合報 記者邱金蘭／台北報導

金管會再提出十大常見的「常規或例行性交易」類型，要銀行參不要採取過多措施，以免擾...
金管會再提出十大常見的「常規或例行性交易」類型，要銀行參不要採取過多措施，以免擾民，其中包括民眾換新鈔等季節性需求交易。 圖／聯合報系資料照片
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為避免反洗錢擾民，金管會再出招，提出十大常見的「常規或例行性交易」類型，發函要銀行參考，對於這十種類型交易，不要採取過多措施。

行政院長蘇貞昌表示政府要接地氣，對洗錢防制引來的民怨十分重視，金管會日前再度發函要求銀行，針對客戶日常所需的交易類型，避免採取要民眾說明交易目的、資金來源等過多措施，干擾到交易的進行。

官員表示，金管會提出「客戶基於日常所需之交易型態例示」問答集，希望達到簡政便民效果，落實洗錢防制強調的風險基礎原則，重點應放在異常交易，避免資源錯置。

十大常規交易類型包括：

第一，五十萬元（或銀行自訂的額度）以下的有摺現金存、提款。

第二，三萬元以下國內匯款及無摺存款。

第三，銀行認識且留有身分資料紀錄的客戶本人或代理人，從事的三萬元以上、五十萬元（或銀行自訂的金額）以下國內匯款及無摺存款。

第四，代收付政府稅費：例如民眾或企業繳納所得稅、汽機車燃料費、國民年金保險費、勞工保險費。

第五，繳交公用事業費：例如民眾或企業繳交電信費用、水電瓦斯費。

第六，自行同名或關聯戶間的轉帳：例如民眾從本人帳戶轉帳匯款至自行本人其他帳戶，或關聯戶（如父子或夫妻）間的轉帳；活存轉定存、定存轉活存。

第七，薪資轉帳交易：例如公司會計或出納定期以轉帳方式辦理員工薪資撥款。

第八，例行通常金額的交易：例如小吃店都是現金收入，每天中午收攤拿現金存入本人帳戶；社區管委會財委每個月都定期到銀行辦理提款或匯款支付保全費、清潔費；超商員工定期至銀行換小額鈔票或零錢等。

第九，辦理與一般民眾生活背景相符的日常交易：例如繳交信用卡費 （無溢繳）、房貸、學費、考試規費。

第十，季節性需求交易：例如農曆年前較大額的換鈔或提現交易。

洗錢防制法金管會

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