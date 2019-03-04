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不要擾民 金管會列無摺存款等十大常規交易類型

2019-03-04 20:12經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

落實接地氣，避免反洗錢擾民，金管會再出招，提出十大常見的「常規或例行性交易」類型，並發函要銀行參考，對於這十種類型的交易，不要採取過多措施，以免擾民。

行政院長蘇貞昌強調政府要接地氣，對洗錢防制引來的民怨風波十分重視，為化解擾民爭議，金管會繼無摺存款便民措施後，日前再度發函要求銀行，針對客戶日常所需的交易類型，避免採取過多的措施，例如請民眾說明交易目的、資金來源等，干擾到交易的進行。

官員表示，金管會提出「客戶基於日常所需之交易型態例示」問答集，主要是希望供銀行參考，達到簡政便民效果，這也是落實洗錢防制強調的風險基礎原則，反洗錢重點應放在異常交易，避免資源錯置。

金管會並在函中提出十大常規交易類型，供銀行參考，也要求銀行強化行員對常規交易的認知，避免將多數交易，都以異常交易方式處理。

常規交易十大類型，包括第一，50萬元（或銀行自訂的額度）以下的有摺現金存、提款。

第二，3萬元以下的國內匯款及無摺存款。

第三，銀行認識且留有身分資料紀錄的客戶本人或代理人，所為的3萬元以上、50萬元（或銀行自訂的金額）以下國內匯款及無摺存款。

第四，代收付政府稅費：例如民眾或企業繳納所得稅、汽機車燃料費、國民年金保險費、勞工保險費。

第五，繳交公用事業費：例如民眾或企業繳交電信費用、水電瓦斯費。

第六，自行同名或關聯戶間的轉帳: 例如民眾從本人帳戶轉帳匯款至自行本人其他帳戶，或關聯戶（如父子或夫妻）間的轉帳；活存轉定存、定存轉活存。

第七，薪資轉帳交易：例如公司會計或出納定期以轉帳方式辦理員工薪資撥款。

第八，例行通常金額的交易：例如小吃店都是現金收入，每天中午收攤拿現金存入本人帳戶；社區管委會財委每個月都定期到銀行辦理提款或匯款支付保全費、清潔費；超商員工定期至銀行換小額鈔票或零錢等。

第九，辦理與一般民眾生活背景相符的日常交易：例如繳交信用卡費 （無溢繳）、房貸、學費、考試規費。

第十，季節性需求交易：例如農曆年前較大額的換鈔或提現交易。

官員表示，除這十大類型外，各銀行也可以依其業務特性及經驗，自行增列常規交易類型。

金管會強調，實務上，如果碰到常規交易類型，有異常情形，例如數人夥同至銀行辦理存款、提款或匯款，且客戶有神色異常等情形；交易金額或頻率異常等，仍應依銀行內部規定的檢視程序及申報標準，判斷是否應申報疑似洗錢交易。

洗錢防制國民年金保險金管會

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