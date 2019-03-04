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金管會盯 壽險業3月宣告利率乖乖降

2019-03-04 19:36經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

保險業紛紛用高宣告利率吸引民眾買美元保單，引發金管會注意緊盯，除了2月部份壽險公司凍升下，3月也傳出中國人壽「鳴槍開降」，率先調降其熱銷的躉繳利變壽險利率，美元保單由2月的4％降為3.98％，是否引發其他保險公司跟進調降效應，引來投資人高度關注。

保險局指出，過去的投報率不能保證未來的收益，尤其是去年第4季資本市場大幅下滑，導致多家保險公司出現虧損，在保險局暗示利率應「凍漲」下，各大壽險公司3月都暫不調整宣告利率。尤其是壽險公司用高利率吸引民眾投保後，這些錢又投入海外投資，一方面風險與匯兌成本大增，二方面金管會也承受外界與來自立委的龐大壓力，因此金管會今年除了盯各家壽險公司淨值變化外，元月起亦口頭勸導壽險公司要「審慎經營」。

據市場傳聞保險局2月26日發函要求各公司法遵人員，交出躉繳高利率保單宣告利率的政策決定過程及相關會議紀錄。在金管會緊迫盯人之下，包括國泰人壽、富邦人壽、新光人壽、南山人壽、台灣人壽及全球人壽都已表示3月將不會調整宣告利率。

同時中國人壽也率先宣布調降三張躉繳保單宣告利率，其中美元利變壽險「美鑫」宣告利率由4％降到3.98％，而新台幣新台幣有二張躉繳保單宣告利率都調降5個基本點，由2.97％及2.98％降為2.92％與2.93％。元月時包括國壽、新壽、台壽、全球、宏泰、中壽等六家都還有宣告利率超過4％以上的躉繳美元利變壽險，目前只有中壽一家宣布調降，其他五家後續動向備受關注。

壽險公司保險保單

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