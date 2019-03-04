保單貸款 新光人壽殺低至年息2%

2019-03-04 17:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



新光人壽4日表示，推出限額120億元的「增享貸」保單借款優惠方案，日期自3月4日至7月15日止，共有八款新台幣保單優惠利率專案，最低利率2.0%，可望滿足保戶資金彈性運用，讓自身財務規劃更靈活與彈性。

新光人壽去年推出「福貸年年」保單借款優惠活動，受到市場熱烈歡迎，創下近100億元的推廣佳績。公司感受到保戶的需求，今年再次推出限額120億元的增享貸。

增享貸的保單借款優惠，依照商品類別、借款管道，及有無借還款紀錄，共分八款，投資型商品年息2.0~2.6%、非投資型商品2.3~2.9%。

新光人壽表示，為鼓勵保戶體驗數位服務的便利性，本次活動，採線上借款者，優惠利率最低可達2.0%。

新光人壽也推出「百萬大進擊」活動，總獎項金額上看百萬元，只要符合優惠方案內辦理保單借款，即可獲得一組摸彩序號，有機會抽中頭獎新光三越禮券5萬元，名額共十名。

新光人壽表示，相較於銀行信用貸款及信用卡借款，該優惠專案具備手續簡便、撥款快速、毋須徵信、免擔保人、免開辦費等優點。

對於有資金需求的保戶，該優惠專案的固定期間優惠利率，可節省可觀的利息支出。

新光人壽保戶可使用新光人壽ATM現貸卡、親臨新光人壽全省各行政中心、委託新光人壽服務人員代辦，及新光人壽會員專區線上借款服務(限要、被保人為同一人)等方式，即可輕鬆完成保單借款申請。