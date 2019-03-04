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美股資金進補 美中貿易談判正向

2019-03-04 17:42經濟日報 記者李娟萍╱即時報導

風險偏好回升，美歐股連五周收漲，道瓊工業指數全周小漲0.07%，S&P500指數漲0.46%，為2018年11月以來首次收於2,800點上方，歐洲股市同樣走揚，觀察資金流向，美股終結失血，單周進補逾90億美元。

美國貿易代表辦公室公告暫停原計畫的對華關稅上調，市場分析，美國官員正為兩國最終的貿易協議做準備，雙方領導人或許能夠在幾周內簽署；安聯投信分析，投資人受中美貿易協商有所進展，聯準會(Fed)態度偏鴿派與第四季獲利優於預期等利多激勵，美歐股已經連續五周上揚，目前美中貿易談判正向，使經濟大幅下行可能性較低。

安聯收益成長多重資產基金經理人謝佳伶分析，儘管美國2月ISM製造業採購經理人指數(PMI)自前月56.6下降至54.2，為近兩年以來低點，五大分項指數中訂單、就業、生產和交貨皆顯示下滑，從總經角度觀察美國，2018年第四季國內生產總值(GDP)初值為2.6%，符合市場預期，建議投資人可持續混搭股債息、資本利得與掩護性賣權收益。

針對新興市場，近期A股強勢反彈，安聯中國策略基金經理人許廷全分析，MSCI宣布將增加中國A股在MSCI指數中的權重，分別在今年5、8、11月逐步將A股納入因子從5%提高至20%，預計將為A股今年帶來超過4,000億人民幣資金，此刻不失為分批或定期定額進場布局A股的良機。

至於台股，安聯台灣科技基金經理人廖哲宏表示，今年來，台股漲幅達6%以上，櫃買指數甚至漲幅達10%以上，而且隨著交易升溫，成交量也逐漸回溫、來到1,300億元到1,400億元；近期隨著iPhone降價，以及Android推出新產品，短期手機需求已見回升，整體而言，建議智慧型手機投資題材聚焦以新功能以、產值增加之應用為主；此外，隨著許多公司公布2018年財報以及今年預計配發的現金股利，預料殖利率將成為下季投資人聚焦的重點。

A股智慧型手機

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