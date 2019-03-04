A股行情超越預期 後續留意基本面訊號

2019-03-04 17:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



3月4日滬指開盤直接站上3,000點，滬指周線已8連紅，而根據Wind統計，截至3月1日，A股融資融券餘額為8,046.21億元人民幣，相較2月1日的7,170億元，增長近900億元，隨著春節後市場的強勢反彈，兩融資金見到快速回補態勢。

在市場上漲中，北上資金亦是加倉不斷。截至3月1日，2019年以來陸股通資金淨流入A股金額已達1,241億元人民幣，超過前季度外資流入的總和。

明晟公司3月1日如期宣布將現有A股在MSCI全球基準指數中的納入因數由5%提高至20%，並於2019年5月、8月和11月分三步實施，日盛中國戰略A股基金經理人黃上修表示，由於MSCI指數作為全球重要指數之一，眾多基金以此指數作為追蹤標的，隨著A股納入因數提高，預期將持續吸引大量海外資金入場。

根據中金公司統計，單考慮納入指數的影響，MSCI與富時羅素指數預計將為A股市場帶來接近1,000億美元的外資流入。

黃上修表示，當前的市場行情在「估值底部」、「政策友好」、「利率下降」之後，進一步推動市場繼續上行的動力將放在基本面領先指標、兩會利好政策的釋放、3月中旬經濟數據的公布及科創版正式開閘。

中國1-2月經濟資料進入驗證月，1月社融資料公佈後，預期信用底部在一季度產生，對於二季度的實體經濟平穩將可產生積極作用。

而且從歷史經驗來看，中國宏觀經濟中，包括信貸和社融在內的金融指標，往往是經濟增長指標的領先指標。3月5日中國將召開人大會議，可關注國務院工作報告將公布新的GDP成長目標與刺激政策措施。