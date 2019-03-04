信託公會改選理監事 雷仲達當選連任理事長

2019-03-04 17:09 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



信託公會今(4)日舉行會員大會，進行理監事全面改選，由合作金庫商業銀行董事長雷仲達當選連任理事長。

截至107年底，整體信託資產已達新台幣8.1兆元，與89年信託業法通過時的4,560億元的規模相較，成長已近17倍，為客戶量身訂作的信託業務相對較少。

因應我國邁入高齡社會，截至107年底，已經有26家業者提供安養信託相關的商品，累計受益人數達1萬8,384人，累計信託財產本金約170億元，有顯著的成長。

雷仲達表示，信託制度具有財產管理、交易安全、安養照護及家族傳承等多面向的功能，未來將因應社經環境變化及民眾需求協助業者開發更多商品。