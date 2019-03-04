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持槍闖入板橋玉山銀行大喊「搶劫」 歹徒搜50萬逃逸

改選結果出爐 雷仲達續掌信託公會龍頭

2019-03-04 17:04經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

信託公會4日下午改選理事長，選舉結果由合作金庫商業銀行董事長雷仲達當選連任理事長。

雷仲達來自台中豐原，政大國貿系所畢業後，從中央銀行業務局基層做起，工作十年後，赴美國康乃爾大學取得經濟學博士學位，返國後於央行外匯局服務。

1997年，他被派駐到宏都拉斯兩年，擔任中美洲開發銀行董事，回國後續於外匯局任職；在高風險的外匯世界裡，二十多年的外匯操作與管理歷練，練就出其抗壓及深具國際觀的特質。

專業與謙沖個性屢獲長官賞識，歷任高雄市政府財政局局長、高雄銀行代理董事長、中央存款保險公司董事長，現任合作金庫金控公司暨合作金庫商業銀行董事長，並擔任中央銀行理事暨期交所董事。

信託公會4日下午的會員大會，金管會副主委張傳章親蒞會場，對信託公會長期來致力協助政府推動各項信託業務，引領信託業穩健經營發展表示肯定。

張傳章說，截至2018年底，整體信託資產已達新台幣8.1兆元，與2000年信託業法通過時的4,560億元的規模相較，成長已近17倍，但真正為客戶量身訂作的信託業務相對較少。

為發揮信託制度的功能，張傳章鼓勵業者積極開發依客戶需求規劃的信託商品，加強信託人才培育，發揮信託照顧者普羅大眾的功能，體現普惠金融精神。

因應我國邁入高齡社會，截至2018年底，已經有26家業者提供安養信託相關商品，累計受益人數達1萬8,384人，累計信託財產本金約170億元，成長顯著。

張傳章除了感謝信託公會協助完成相關金融政策，也期望信託公會持續協助業者開發更多適合高齡者及身心障礙者需求的商品。

信託公會理事長雷仲達(左起)、金管會副主委張傳章、金管會銀行局副局長王立群，在信...
信託公會理事長雷仲達(左起)、金管會副主委張傳章、金管會銀行局副局長王立群，在信託公會4日活動上合影。記者陳怡慈/攝影
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