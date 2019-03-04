改選結果出爐 雷仲達續掌信託公會龍頭

2019-03-04 17:04 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



信託公會4日下午改選理事長，選舉結果由合作金庫商業銀行董事長雷仲達當選連任理事長。

雷仲達來自台中豐原，政大國貿系所畢業後，從中央銀行業務局基層做起，工作十年後，赴美國康乃爾大學取得經濟學博士學位，返國後於央行外匯局服務。

1997年，他被派駐到宏都拉斯兩年，擔任中美洲開發銀行董事，回國後續於外匯局任職；在高風險的外匯世界裡，二十多年的外匯操作與管理歷練，練就出其抗壓及深具國際觀的特質。

專業與謙沖個性屢獲長官賞識，歷任高雄市政府財政局局長、高雄銀行代理董事長、中央存款保險公司董事長，現任合作金庫金控公司暨合作金庫商業銀行董事長，並擔任中央銀行理事暨期交所董事。

信託公會4日下午的會員大會，金管會副主委張傳章親蒞會場，對信託公會長期來致力協助政府推動各項信託業務，引領信託業穩健經營發展表示肯定。

張傳章說，截至2018年底，整體信託資產已達新台幣8.1兆元，與2000年信託業法通過時的4,560億元的規模相較，成長已近17倍，但真正為客戶量身訂作的信託業務相對較少。

為發揮信託制度的功能，張傳章鼓勵業者積極開發依客戶需求規劃的信託商品，加強信託人才培育，發揮信託照顧者普羅大眾的功能，體現普惠金融精神。

因應我國邁入高齡社會，截至2018年底，已經有26家業者提供安養信託相關商品，累計受益人數達1萬8,384人，累計信託財產本金約170億元，成長顯著。