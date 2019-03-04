金管會保險保障績優公司 AIA友邦人壽25連霸

2019-03-04 16:57 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



AIA友邦人壽4日表示，金管會公布2018年7月到12月推動「提高國人保險保障方案」績優的保險公司，共有18家壽險公司獲得獎勵，AIA友邦人壽是業界唯一，連續13年第25度獲得獎勵的壽險公司。

金管會2005年7月起推動提高國人保險保障方案，多年來，AIA友邦人壽的死亡保險有效契約，個人保件平均保險金額位於全業界75百分位以上， 2006年起，連續13年獲得績優獎勵。

AIA友邦人壽總經理侯文成表示，友邦保險集團與其18個市場長期致力於推廣具保障核心價值的保險商品，信念獲亞洲區民眾肯定，友邦保險集團已成世界最大壽險公司。

身為友邦保險集團一員，AIA友邦人壽對於提升台灣民眾的保障與風險意識，責無旁貸，「我們透過推出符合不同族群需求的保險商品，協助國人建構有效的解決方案，增進國人財務安全與社會安定」。

侯文成表示，AIA友邦人壽了解，唯有擁有長久的健康基礎，才能從容地拓展生命的寬度。

為落實全新品牌承諾「健康長久好生活」，AIA友邦人壽將借助保險商品、合作業務夥伴，及以客戶為中心的服務品質，將品牌價值體現於：健康好生活、保障好生活、守護好生活與體驗好生活，協助大眾進行健康生活的管理，推動健康的生活方式，實現民眾對更好明天的嚮往。

金管會2005年7月1日起推動提高國人保險保障方案，對人壽保險業辦理績效符合一定條件者，給予新種商品送審件數增加、定期公布辦理績效優良的保險公司名單，及相關申請案優先審查等獎勵措施。