街口支付取得華頓投信 將推動網路普惠金融

2019-03-04 15:54 經濟日報 記者 經濟日報 記者 彭慧明 ╱即時報導



街口網絡宣布，今（4）日正式取得國票華頓投信的股權，除了旗下100%持有的專營電子支付機構街口支付，再添投資投信，成為業界首例。目前國票華頓投信執行長將由街口執行長胡亦嘉出任，董事長與總經理人選則待金管會同意後公布。

胡亦嘉表示，現在多數投信仍採取由銀行作為銷售機構，服務高資產的個人，或和保險公司配合組成產品。這與現今發展行動化、網路化的趨勢不同，且難以打入年輕族群，政府現在積極推動行動支付、開放銀行、與即將開展網路銀行等，未來投信在金融科技的生態中，也應朝向網路化邁進。入股華頓投信的目標除了將轉型成發展網路化的投信，直接接觸消費者，並發揮網路效應，讓所有人以小額就可以買基金，以積沙成塔的方式，壯大基金規模並同時達到普惠金融的目標。

華頓投信計畫吸納更多金融領域的人才加入，設計出更符合一般人的金融商品，尤其是收益穩定的基金商品。

未來在電子支付結合投信方面，將由街口支付處理金流，由華頓投信提供並銷售基金商品，將有雙重的KYC身分認證，也盼望在完全保障用戶權益、完全落實實名制與反洗錢等金融相關規範、與完全保障用戶個資的前提下，在新的電子支付法規與舊有的投信法規之間，加快法規整合與鬆綁，例如開放貨幣型基金外的基金產品能使用電子支付付款、合併用戶下單的指示等，讓網路使用者的體驗更好更便利，促進普惠金融的達成、蓬勃電子支付業的發展，並讓投信業者有更多管道接觸客戶。