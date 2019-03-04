信託公會龍頭改選 雷仲達熱炒三議題拚連任

2019-03-04 15:46 經濟日報 記者 經濟日報 記者 陳怡慈 ╱即時報導



中華民國信託業商業同業公會4日下午舉行第七屆第一次會員大會，改選新任理監事、常務理監事及理事長，現任理事長、合作金庫金控董事長雷仲達致詞時，談及信託公會在安養信託、家族信託，及信託觀念宣導的努力，展現爭取連任的企圖心。

信託業務在國內銀行業決策高層，抑或一般大眾眼中，除了共同基金之外，長期以來調性偏冷。為改善前述失衡現象，雷仲達去(2018)年3月以合作金庫銀行董事長身分出掌信託公會龍頭後，與金管會銀行局副局長轉任的信託公會祕書長呂蕙容等人，努力熱炒議題、讓社會大眾「看見信託」，希望發揮應有功能。

雷仲達說，信託公會已成立18年，因應社經環境變化及民眾需求，信託業以財富管理及保管業務為基礎，發展出有價證券信託、不動產信託、預售屋信託、預收款信託、保險金信託、不動產證券化及銀髮族退休安養信託等具消費者保護及切合社會需要的信託商品。

近年來，配合主管機關政策性鼓勵信託業者發展因應高齡化社會的信託商品與服務，除了訂定相關自律規範、研議定型化契約範本、協助金管會辦理評鑑活動，並積極辦理信託宣導，結合縣市地方政府及社福團體、機構協助業者推動安養信託業務。

信託公會也借鏡日本信託支援監護制度的作法，向金管會建議引進該制度，獲得金管會長官，特別是主委顧立雄的大力支持。

雷仲達說，信託公會已向金管會提出家事事件法的修正建議，期望透過選定專家監護人，協助法院評估建立信託架構，以提供高齡者更完善的生活及財產的保障，善盡社會責任。

家族信託方面，台灣中小企業占全體企業近98％，中小企業多以家族型態為主，隨著第一代創業家逐漸退居幕後，家族接班傳承需求日益浮現。國外家族信託發展已超過百年，歐美知名家族企業例如石油大亨洛克斐勒家族、鋼鐵大王卡內基家族及政治世家甘迺迪家族等，都利用家族信託傳承家族基業。

我國也有發展本土化家族信託的必要性，信託公會除了因應國內法制研議本土家族信託架構並取得專利，也持續研議家族信託有關的信託契約、家族憲章及家族辦公室等議題，舉辦相關研討會，讓社會大眾對家族信託有更深入認識，協助台灣企業永續經營、根留台灣。