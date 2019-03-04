親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
生技產業
房市情報

持槍闖入板橋玉山銀行大喊「搶劫」 歹徒搜50萬逃逸

耗資近8千萬元建造 中共炸毀世界最高摩崖石刻觀音像

信託公會龍頭改選 雷仲達熱炒三議題拚連任

2019-03-04 15:46經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

中華民國信託業商業同業公會4日下午舉行第七屆第一次會員大會，改選新任理監事、常務理監事及理事長，現任理事長、合作金庫金控董事長雷仲達致詞時，談及信託公會在安養信託、家族信託，及信託觀念宣導的努力，展現爭取連任的企圖心。

信託業務在國內銀行業決策高層，抑或一般大眾眼中，除了共同基金之外，長期以來調性偏冷。為改善前述失衡現象，雷仲達去(2018)年3月以合作金庫銀行董事長身分出掌信託公會龍頭後，與金管會銀行局副局長轉任的信託公會祕書長呂蕙容等人，努力熱炒議題、讓社會大眾「看見信託」，希望發揮應有功能。

雷仲達說，信託公會已成立18年，因應社經環境變化及民眾需求，信託業以財富管理及保管業務為基礎，發展出有價證券信託、不動產信託、預售屋信託、預收款信託、保險金信託、不動產證券化及銀髮族退休安養信託等具消費者保護及切合社會需要的信託商品。

近年來，配合主管機關政策性鼓勵信託業者發展因應高齡化社會的信託商品與服務，除了訂定相關自律規範、研議定型化契約範本、協助金管會辦理評鑑活動，並積極辦理信託宣導，結合縣市地方政府及社福團體、機構協助業者推動安養信託業務。

信託公會也借鏡日本信託支援監護制度的作法，向金管會建議引進該制度，獲得金管會長官，特別是主委顧立雄的大力支持。

雷仲達說，信託公會已向金管會提出家事事件法的修正建議，期望透過選定專家監護人，協助法院評估建立信託架構，以提供高齡者更完善的生活及財產的保障，善盡社會責任。

家族信託方面，台灣中小企業占全體企業近98％，中小企業多以家族型態為主，隨著第一代創業家逐漸退居幕後，家族接班傳承需求日益浮現。國外家族信託發展已超過百年，歐美知名家族企業例如石油大亨洛克斐勒家族、鋼鐵大王卡內基家族及政治世家甘迺迪家族等，都利用家族信託傳承家族基業。

我國也有發展本土化家族信託的必要性，信託公會除了因應國內法制研議本土家族信託架構並取得專利，也持續研議家族信託有關的信託契約、家族憲章及家族辦公室等議題，舉辦相關研討會，讓社會大眾對家族信託有更深入認識，協助台灣企業永續經營、根留台灣。

雷仲達說，因應高齡社會、都更危老重建、金融科技發展及民眾切身需求，信託業務尚有許多發展空間，需要主管機關及同業的支持與投入。信託公會將持續努力推展各項法制及業務，並加強信託制度與觀念的宣導，協助社會大眾利用信託制度，達成財產管理或照顧受益人的需求。

信託公會理事長雷仲達。 記者陳怡慈／攝影
信託公會理事長雷仲達。 記者陳怡慈／攝影
分享

金管會合作金庫

相關新聞

街口支付入股華頓投信 創業界首例

2019-03-04 15:12

阿里光環失色？高鑫零售去年營收獲利雙降 三年來首見

2019-03-04 14:48

兆豐介入純網銀經營？張兆順：參加高層決策但尊重專業

2019-03-04 14:28

法巴攜手台新 類全委保單即時分享獲利

2019-03-04 13:25

他到產險公司當電銷 入行三個月薪資50K

2019-03-04 12:52

立委批兆豐金投資台農發賠錢 董座：預期之內

2019-03-04 12:10

新制勞退收益5日公布 去年每名勞工平均虧損3700元

2019-03-04 12:09

四大行庫證實 已有離岸風電廠商上門爭取融資

2019-03-04 11:44

兆豐銀轉投資台農發虧損 估成立第8年起獲利

2019-03-04 11:40

機械公會看景氣先蹲後跳 盼央行啟動防禦性貶值

2019-03-04 11:15

民眾用手機買年金險大增 富邦壽：月成長率逾105%

2019-03-04 11:12

20世代女孩擺脫月光族可投保兩保單

2019-03-04 11:05

香蕉銷中東自負70元運費 立委批兆豐金投資台農發賠錢

2019-03-04 10:22

海外資金回台專法 財長：三原則研議

2019-03-04 09:24

蔡榮俊專訪／中行台北 籲兩岸擴大開放

2019-03-04 00:50

蔡榮俊專訪／他，促進交流 使命必達

2019-03-04 00:50

蔡榮俊專訪／擴增業務 支持經濟發展

2019-03-04 00:50

名家觀點／央行與市場

2019-03-04 00:45

金管會挺新創 訂STO募資機制

2019-03-04 00:41

MaiCoin送件 國內首例

2019-03-04 00:40

公益信託擬「紅璘」條款 每年至少拿1%做公益

2019-03-03 23:50

委託人三親等以內 不能當公益信託監察人

2019-03-03 23:42

中信銀挑外派人員　三條件

2019-03-03 23:39

華銀100歲 幸福指數100分

2019-03-03 23:38

紅璘條款／公益信託 將要求每年至少應拿1%做公益

2019-03-03 23:25

八金控吸睛 外資買盤卡位

2019-03-03 23:22

紅璘條款／公益信託三角色 要訂關係人規範

2019-03-03 23:19

四家金控法說會 本月登場

2019-03-03 23:18

太誇張了 金融機構竟超收房貸違約金

2019-03-03 21:42

銀行業平均薪資7.6萬 比空姐高、工時也比較短

2019-03-03 14:31

銀行金飯碗來了！ 4大金控釋2萬職缺

2019-03-03 14:31

國票金宣示 打價值戰不打價格戰

2019-03-01 01:03

樂天：申設純網銀 有三優勢

2019-03-01 01:03

人民幣定存已退燒？ 投資人還有這兩個選擇

2019-02-26 13:43

兩招銀行員的「存錢秘技」，讓你輕鬆變有錢

2019-03-04 00:00
看更多

熱門文章

買貴被當盤子！ 台灣特斯拉車主衝進內湖總部抗議

2019-03-03 22:32

顏炳立建議賣方殺雞取卵 不然賠5%變賠20%

2019-03-04 10:24

蘋果5G新機 下單台系鏈

2019-03-04 00:35

太誇張了 金融機構竟超收房貸違約金

2019-03-03 21:42

錯開9萬元發票…章魚燒工讀生急哭 國稅局：可主動報備

2019-03-03 23:23

寶佳擴大買股 轉進科技類

2019-03-04 00:39

撐不住翻倍租金？ 天母麥當勞在地30年傳6月熄燈

2019-03-04 11:10

5G商轉開動 白牌商機爆發

2019-03-03 23:29

特斯拉大降價 法人：已買覺得買貴 未買怕買貴

2019-03-04 09:03

工具機展登場 商機衝620億

2019-03-03 23:05

PCB鏈搶5G iPhone先機 有兩原因

2019-03-04 00:33

生技廠二代接班 站穩腳步

2019-03-03 23:28

TOYOTA休旅神車新RAV4今上市 售價92.5萬元起

2019-03-04 15:27

聯發科研發 芬蘭祕密基地曝光

2019-03-03 23:30

老企業找新出路 謝金河：南紡將帶來台南東區新動能

2019-03-04 09:53

台廠擁利基 搶5G單勝算大

2019-03-03 23:24

金管會挺新創 訂STO募資機制

2019-03-04 00:41

神車RAV4 最多降15萬元

2019-03-04 15:38

香蕉銷中東自負70元運費 立委批兆豐金投資台農發賠錢

2019-03-04 10:22

MaiCoin送件 國內首例

2019-03-04 00:40

公益信託擬「紅璘」條款 每年至少拿1%做公益

2019-03-03 23:50

八金控吸睛 外資買盤卡位

2019-03-03 23:22

中信銀挑外派人員　三條件

2019-03-03 23:39

經長沈榮津：今年電價不調漲、2025年前不缺電

2019-03-04 09:44

聯發科NB-IoT專案 芬蘭政府支持

2019-03-03 23:25

寶佳海外投資 傳蔡友才代管

2019-03-04 00:37

農地違章工廠 未列政策白皮書

2019-03-04 00:28

產學合作 技轉須繳營業稅

2019-03-03 23:49

寶佳布局元大金 支持公司派

2019-03-04 00:37

魏應充開臉書粉專 要跟網友說「心內ㄟ話」

2019-03-04 11:46

白牌新風潮成形 吹向電信商

2019-03-03 23:24

綜所稅資料 15日前申請

2019-03-03 23:49

新制勞退收益5日公布 去年每名勞工平均虧損3700元

2019-03-04 12:09

漢來美食 拚摘星米其林

2019-03-04 01:16

華銀100歲 幸福指數100分

2019-03-03 23:38

四家金控法說會 本月登場

2019-03-03 23:18

中油董事長交接 歐嘉瑞成新董座

2019-03-04 09:30

麥當勞要撤離天母商圈？台灣麥當勞：還在評估

2019-03-04 14:11

蔡榮俊專訪／中行台北 籲兩岸擴大開放

2019-03-04 00:50

高雄六合夜市 攤商開發票家數三年來砍半

2019-03-04 12:12
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top