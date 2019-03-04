兆豐介入純網銀經營？張兆順：參加高層決策但尊重專業

2019-03-04 14:28 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



兆豐銀行轉投資國家隊純網銀將來銀行，對於純網銀和兆豐銀自己的網銀如何利益迴避？董事長張兆順表示，兆豐客戶大部分是大企金，客戶跟網銀不衝突，針對將來銀行兆豐會派三名董事一席監察人，在內控、法遵、洗錢防制方面，兆豐會出比較大的力氣，剩下的則尊重專業。

立委江永昌在財委會質詢時表示，張兆順先前曾對外表示，兆豐不會介入將來銀行的經營決策，重點放在法遵內控；相反的北富銀投資純網銀Line Bank則來勢洶洶，兆豐無疑是畫地自限，根據財政部派任公民營事業機構負責人經理人董監事管理要點規定，董監事對於擔負職務，應負責盡職義務 ，維護公股權益，出席會議並參與公司決策。

張兆順表示，「我派三名董事一席監察人，不是不管，他們可以參加高層決策，只是經營上我會尊重專業」。

江永昌問，董監事參與決策要回報兆豐嗎？如果張兆順知道了將來銀行的決策，跟兆豐網銀有利益衝突時，選擇誰？

張兆順表示，兆豐大部分客戶是大企金，跟純網銀不衝突，金管的法令對於競業禁止行為有一定規範，基本上兆豐銀行對於將來銀行會尊重他們的決策，在董事會還是會把關，至於競業禁止的部分 ，台銀也是兆豐大股東啊！競業禁止就照規範進行。