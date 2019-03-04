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女嬰屍棄廚餘桶案 星籍情侶投宿飯店血跡與女嬰DNA相符

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他到產險公司當電銷 入行三個月薪資50K

2019-03-04 12:52經濟日報 記者陳怡慈╱即時報導

和泰產險4日表示，一位24歲男性同仁，剛退伍，到和泰產險的電話行銷部門任職，經專人訓練輔導、業績快速成長，才三個月，薪資已達5萬元以上。

這位同仁還達成當年度公司的菁英出國競賽，努力近一年，已成年薪百萬的銷售菁英。

和泰產險近幾年大量投入廣告資源，加上汽車集團的品牌優勢，吸引不少年輕人加入團隊。

和泰產險表示，該公司的前身為蘇黎世產險，為台灣第一家設立電銷中心的產險公司，是目前國內產險公司當中，電銷團隊名列前茅的公司。

該公司提供優質的客戶名單及極具市場競爭力的定期保險商品，協助電銷新人快速拓展保險事業，不用外出拜訪、日曬雨淋，展業不需高成本，只要善用時間自我管理就能成交保單締造佳績。

除了提供固定底薪、優渥的獎金制度外，並享有尊榮的海外旅遊獎勵，各項福利制度，包含年終獎金、員工旅遊等福利。

和泰產險表示，該公司擁有透明化的人才培育機制及升遷管道，同時提供適當的激勵與榮譽，讓員工都能在不同領域中找到最適合自己的舞台發展，2018年舉辦多次獎勵競賽，提供員工薪資以外的優渥獎金。

和泰產險也重視員工的身心健康，主動投入許多資源，例如：擴大員工健檢項目、舉辦家庭日活動、補助員工參加鐵人四項挑戰等，鼓勵員工努力工作之餘也能兼顧健康與家庭，打造員工有感的幸福企業。

和泰產險將於3月起舉辦校園徵才活動，同時召募行銷企畫、業務人員、核保人員、理賠人員、資訊人員等多項職缺，鼓勵願接受挑戰、主動積極正面且願意學習的朋友們一起加入團隊。

和泰產險總經理詹文全。記者陳怡慈/攝影
和泰產險總經理詹文全。記者陳怡慈/攝影
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