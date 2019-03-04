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教室裡的頭蓋骨是誰？日本學校「真實人骨模型」事件

新制勞退收益5日公布 去年每名勞工平均虧損3700元

2019-03-04 12:09經濟日報 記者葉卉軒╱即時報導

勞動部今（4）日表示，新制勞退基金運用收益，將於明（5）日揭示於勞退個人專戶，提醒勞工朋友利用多元管道查詢。

 勞保局說明，勞動部勞動基金運用局經管新制勞退基金107年度運用收益率為負2.07%，虧損金額約420億元，新制勞退專戶數為1149萬戶，因此去年每名新制勞工每戶平均虧損為3700元，但該負數只是呈現當年度基金運用收益結果，勞工領取退休金時有「保證收益機制」，本金為歷年已繳納的退休金累計，收益則有「保證收益」（即銀行2年定期存款利率計算的收益）。

勞保局會將勞工開始提繳退休金至領取退休金存儲期間，各年度實際分配收益累計數與同期間保證收益累計數比較，如果實際分配收益累計數低於保證收益累計數，會依法補足，勞工請領退休金時，退休金本金不會減少，還會有至少2年定存保證收益的保障，退休金權益不會受影響。

勞保局進一步說明，因個別勞工退休金繳納的日期、金額均不相同，其參與基金運用獲得收益的貢獻度也隨之有所差異，所以計算分配收益時，是以個別勞工退休金專戶每日結餘金額累計數占全體勞工退休金專戶每日結餘金額累計數的權數，計算應分配收益金額，因此，每位勞工朋友所分配到的收益金額並不相同。至於勞退基金投資收益是以長期來審視，而非以短期盈虧結果來論斷，去年受全球金融市場波動加劇，基金投資績效短期難免受到市場影響，但若以長期整體績效觀之，仍優於同期間的保證收益。

勞保局指出，目前查詢收益分配金額的管道相當多元，勞工朋友可自明（5）日起使用自然人憑證上勞保局網站(www.bli.gov.tw)查詢或以智慧型手機、平板電腦下載「勞保局行動服務APP」查詢(須先完成裝置認證)；亦可親持身分證明文件到勞保局或各地辦事處臨櫃查詢。

不過，因收益分配資料傳輸至實體ATM需作業時間，勞保局表示，3月6日起，勞工朋友才可利用土銀、玉山、台新、台北富邦及第一銀行的勞動保障卡至發卡銀行ATM或以郵政金融卡（須先簽署勞保局資料查詢服務同意書）到郵局ATM查詢。

勞工退休金勞保勞退

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