四大行庫證實 已有離岸風電廠商上門爭取融資

2019-03-04 11:44 經濟日報 記者 經濟日報 記者 林子桓 ╱即時報導



藍委費鴻泰今（4）日於立法院財委會上質詢時問八大公股行庫董座是否已經與離岸風電廠商接觸，對此包括台銀、兆豐、合庫及一銀等四大行庫於備詢時舉手證實，已有廠商爭取融資，不過行庫仍要評估風險。

兆豐金董事長張兆順於備詢時表示，離岸風電有三大風險必須評估，包括天然災害、技術及融資比例的保障。他進階說明，台灣時常發生天災，如地震與颱風，這就是其中一項風險，第二、技術上是否足夠，第三、融資比例的保障，此項風險分為兩部分，有的有金融機構保證任提供擔保，但也有的是沒有金融機構保證人出列的融資案。

據了解，台銀是最積極辦理離岸風電融資的公股行庫，並已爭取到沃旭能源5年250億元的聯貸主辦與管理行，其中台銀吃下50億元額度；此外，該行也可望主辦達德能源約800億元聯貸大案，台銀目前還在研議中、並未透露細節。

據悉，沃旭能源在台灣投資大彰化離岸風場資金，將來自企業自有資本，及由母公司提供全額擔保向台灣本地金融機構和債券市場取得新台幣融資，比率將是大彰化離岸風場所需資本支出的50％，沃旭以母公司擔保企業融資模式，將為本地銀行和保險公司提供低風險投資離岸風電的機會。