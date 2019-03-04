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民眾用手機買年金險大增 富邦壽：月成長率逾105%

2019-03-04 11:12經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

富邦人壽總經理陳俊伴。 (本報系資料庫)
富邦人壽總經理陳俊伴。 (本報系資料庫)
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根據富邦人壽網路投保大數據顯示，去（2018）年透過行動裝置瀏覽網路投保的人數逐月持續增加，月平均瀏覽量成長率8%，年平均瀏覽量成長率更高達50%；進一步觀察去年手機投保的狀況，亦呈現穩定成長，每月手機投保件數平均成長11%，其中年金險成長力道更為強勁，每月手機投保件數成長率達105%。

行動載具的普及導致民眾生活中可利用的時間漸趨碎片，人手一機、隨時連網的現象已無所不在，進而大幅改變消費者的購物習慣，有人會利用通勤、午休，甚至是深夜睡覺之前等零碎時間投保，「微時刻」已足以視為網路投保的新商機，無論是「我想了解」的瀏覽動機，或是「我要購買」的最後一哩行動，消費者更忠實於自身需求，即時性才是致勝關鍵。

富邦人壽總經理陳俊伴表示，觀察廣大消費者的生活形態發現，網路投保便利、快速之特色，能滿足繁忙的社會步調，富邦人壽精準掌握消費者的「微時刻」，2019年將持續導入保險科技（Insurtech），積極開發更有感的投保體驗服務，並透過新奇有趣、虛實整合的互動模式，拉近與網路保戶間的距離，以穩定提升網投的品牌忠誠度。

2018年富邦人壽網投年金險累積保費收入高達新台幣6億元，年成長60.7%，為最受消費者歡迎的網投險種，富邦人壽分析，網投年金險具有持續金流保障、穩健累積資產，且透過網路平台即可購買，成為民眾保險理財的重要管道；鑑此，富邦人壽網路投保針對網路消費需求與生活型態，分別推出以轉帳支付保費的「富邦人壽e桶金網路投保利率變動型年金保險(甲型)」、可刷超過30家信用卡的「富邦人壽豪開鑫網路投保利率變動型年金保險（甲型）以及「富邦人壽增開鑫網路投保利率變動型年金保險(甲型) 」。

「增開鑫」鎖定年輕族群，主打年繳最低6,000元起，亦即每月只要500元起，就能藉此養成保險理財的好習慣，輕鬆擁有未來保障，自2018年12月中推出不到三個月，投保件數已累積超過百件，且該商品具備分期繳的特色，使其投保年齡相較於「e桶金」和「豪開鑫」有更年輕的趨勢，平均只有37歲。富邦人壽提醒，網投保單也需要定期檢視保障與人生階段的需求是否相符，適時調整理財規劃，未來「提錢樂退」不是夢！

富邦人壽保險年金

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