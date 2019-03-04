20世代女孩擺脫月光族可投保兩保單

2019-03-04 11:05 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



社群媒體臉書（Facebook）公布全球網友2018年關注熱門話題，由「國際婦女節」連續兩年蟬聯熱門話題冠軍。

女性隨著教育及經濟自主力提升，成為家計主要負擔者現象逐年增加，據行政院主計總處公布《2018年性別圖像報告》指出，2016年女性擔任經濟戶長之家庭共251.3萬戶，約占全體家庭比率3成，10年來新增6.6個百分點，共計82.7萬戶。女性在家庭中多是擔任照顧家人的角色，但也容易忘了自己也需要被照顧，所以更應善用保單幫自己架構完整的保護網。

3月8日國際婦女節將至，全球人壽建議20、30、40不同世代的女性朋友們在各人生階段的保單重點，每日奔波於家庭與職場後，也別忘了有「愛自己的責任」。不同的世代投保建議如下：

若以年齡世代來區分，剛出社會的20世代女性，初入職場需添購不少上班用品或服裝，一不小心就容易手滑花費，而淪為月光族，全球人壽建議20世代的女性應先投保意外險、意外醫療險與實支實付型住院醫療險，轉嫁意外與醫療風險，打造基本保障；若是對父母或家庭有照顧的責任，則可考慮增加投保壽險。若因預算有限，這些險種可先以定期險為主。

20世代的女性如果想從月光族身份翻轉，全球人壽建議，可考慮投資型保單或利變增額型保單。透過定期定額繳費方式，強迫自己固定留下一筆錢，避免通通都花光，透過經年累月的累積，為自己掙得人生的第一桶金。

至於30世代女性朋友，這時通常事業略有小成，收入漸豐，也有機會踏入家庭生兒育女，但同時也需要撫養父母，正處於責任最大的期間。全球人壽建議，30世代女性，身負家庭重責，應先檢視自己的壽險保障夠不夠，若不足可用定期壽險來補強。

至於醫療保障方面，若在20世代已有基本保障，此時該轉嫁重病癌症風險，可透過重大疾病險、一次給付或多次給付的癌症險等保單來規劃。

這兩種保單的特色，只要符合保單理賠條件，就會按投保金額，給付一整筆的保險金給保戶，也建議可以2年的年收入作為保額，因罹患癌症等重大疾病後，可能要進行一連串治療，無法正常工作，該保險金可作為補償收入損失與治療費支出。

若30世代的女性手頭寬裕，最好也能同步累積資產，這筆錢可視為子女教育金、自己的私房錢，甚至是將來的退休生活費來源。全球人壽建議，可選擇美元計價的利率變動型保單。一來是美元是全球主要貨幣之一且流通性高，可列為資產配置的一部分。再者，利率變動型保單的宣告利率機制可靈活反應市場利率，每年計算增值回饋分享金，也就是當宣告利率大於該保單的預定利率時，保戶將可再多領取增值回饋分享金，不但享保障還能兼顧財富累積。

若人生各階段的保障都有按部就班進行，到了40世代，全球人壽則建議，女性一定要再多愛自己一點，透過長期照顧險或失能扶助險的規劃轉嫁未知的長期照顧風險。因女性通常是有長期照顧需求家庭的主要照顧者，一旦女性倒下、需要長照時，誰來照顧她們？因此，建議女性應為自己規劃這兩種保單，用保險來照顧自己，減輕家人經濟壓力，也讓自己享有尊嚴、安穩且品質佳的照顧。

全球人壽表示，不管是身在哪個世代的女性，最重要的是都有「愛自己的責任」，除了好好傾聽自己的需求，紓解壓力外，更重要的是，透過人生不同階段逐步打造專屬自己的防護網，不僅愛自己，也是愛家人的表現。