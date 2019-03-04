香蕉銷中東自負70元運費 立委批兆豐金投資台農發賠錢

2019-03-04 10:22 經濟日報 記者 經濟日報 記者 仝澤蓉 ╱即時報導



2016年成立的台農發公司被截至去年10月已虧損7000萬元，立委林德福今天上午在立法院財委會爆料，台農發為了把香蕉銷往中東，以高於香蕉售價每公斤自負70元運費方式銷往中東，造成嚴重虧損，並要出資的股東兆豐銀行好好監督自己的轉投資公司。

林德福表示，香蕉銷往中東1公斤40元，運費自付1公斤70元，到底有這回事嗎？如果真的有，要公諸大眾。

林德福又說，台農發資本額2億元，成立兩年虧損金額為實收資本額三分之一，財政部應該清楚了解公股行庫轉投資公司營運狀況。

蘇建榮表示，台農發屬於創導性投資，目標是開拓國際市場，一兩年內沒有辦法馬上賺錢，目標是國際市場開拓。

兆豐金董事長張兆順表示，台農發屬於創導性投資，實際經營是由台農發在經營，從兆豐角度來看 ，狀況跟原來預估差不多，投資前三年就估計台農發會虧損，兆豐看的是台農發的回收期間，預估八年會賺錢。

林德福說，八年後張兆順可能已經不在現在的位置上了，公股轉投資起碼要維持創造農民的收益，財政部對於公股轉投資應該要負責監督。

蘇建榮表示，已經說了台農發是創導向投資不是財務投資 ，轉投資的部分財政部原則上尊重公股行庫，畢竟轉投資如果虧損，是會反映到金控的績效上。