太誇張了 金融機構竟超收房貸違約金

2019-03-03 21:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



消費者買房跟金融機構貸款時，契約內容可要看清楚，有金融機構的房貸契約，在提前清償房貸本金時的違約金收取上，竟然以「原借款本金」計收，而不是用「借款餘額」來收，等於跟客戶多收了違約金。

金管會在去年下半年對金融機構的檢查中，發現有信合社的定型化契約書條款，有不符規定或對消費者顯失公平。

官員表示，根據「個人購屋貸款定型化契約應記載事項」第3點規定，金融機構提供「無限制清償期間」與「限制清償期間」二種方案，供借款人勾選。

如果是選「無限制清償期間」，借款人可以隨時償還貸款或結清帳戶，不用支付違約金。

如果是選擇「限制清償期間」，在一定期間內（不得超三年）不能提前償還部分或全部本金，如果提前清償時，必須支付違約金。

違約金的計收方式，應考量借款人的清償時間、貸款餘額等因素採遞減方式計收。

但金管會金檢時發現，有信合社辦理的房貸業務，對於提前清償的違約金計收方式，是以「原借款本金」而非「借款餘額」，做為計算標準，不符「個人購屋貸款定型化契約應記載事項」第3點規定。

舉例來說，小張跟銀行借房貸1,000萬元，選擇利率比較優惠的「限制清償期間」方式，但到了第二年時，小張手頭有一筆閒錢，把房貸還了400萬元，本金剩下600萬元。

依規定，應該是用600萬元來計收違約金，但這家金融機構卻以1,000萬元來計收違約金，明顯超收。

金管會已要求這家信合社，應依規檢討修正房貸定型化契約計算違約金計收標準，以符合規定；消費者買房子時，簽約時最好也要看清楚房貸契約內容。

除此，這家信合社也被發現，跟客戶簽訂的存款定型化契約條款中，訂有「本約定書如有未盡事宜，悉依貴社有關規定辦理」、「本約定書未盡事宜，本存戶同意依貴社其他規定、銀行慣例…辦理」等不確定的概括條款，都不利客戶清楚瞭解應負的責任，影響交易公平合理及客戶權益保護。

也被金管會要求改善，應注意檢視存款定型化契約條款內容，對涉有不確定概括條款內容，應檢討修正，以維消費者權益。