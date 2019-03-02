新壽攜手中央大學 培育未來保險金融關鍵人才

2019-03-02 15:08 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



新光人壽與中央大學簽署產學合作備忘錄，未來雙方將積極配合，建立產業與學術互助互惠平臺，縮短學用落差，提供在學生實務課程、產業參訪、實習及畢業生就業機會，協助學子於在學期間便進化為業界所需的關鍵人才；新光則透過中央大學保險科技的開發及AI大數據技術，提升企業精算財務風險評估及數據分析能力、研發創新保險商品。雙方共同孕育未來產業發展能量，協力創造更優質的壽險經營環境。

大數據時代來臨，壽險業對精算、資管、風管及財務投資等人才需求大幅提升，2019年新光更以「AI新光，樂齡未來」為策略目標，為增進保險實務商品創新及風險管理能力，並促進保險科技開發、AI大數據技術，新壽透過與中大產學合作，由新壽主管授課的經驗分享，以多元化學習與互動交流，使學生深入了解壽險業經營現況與未來發展，傳授壽險業資金配置、壽險商品設計、金融科技等實務技能，培育未來專業人才。