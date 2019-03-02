Visa2019年卡友禮遇出爐 主打國內旅遊優惠

2019-03-02 15:07 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



有Visa卡的卡友注意囉！Visa「2019新年卡友禮遇」出爐，主打國內旅遊優惠，Visa無限卡持卡人平日只要3,300元起就可全年享有全台五星級飯店住宿優惠，Visa無限卡及Visa御璽卡持卡人平日入住最低2,500元起，可享有多家文創與休閒旅店優惠。

Visa表示，期待透過全年不分淡旺季的住宿禮遇，鼓勵民眾多造訪全台景點，藉此促進各地的旅遊商機與經濟發展，力挺國旅市場。

除了國旅優惠外，想要利用年假或是連續假日出國旅遊的卡友，包括Visa無限卡、Visa御璽卡、Visa白金卡與金融卡持卡人，將可享Hotels.com與Relux官網全球訂房92折禮遇，海內外住房皆優惠。

另外，Visa持卡人也可享網購消費現金回饋、電影購票折扣與精選美食餐廳優惠，將優質住宿、購物、生活與美食一網打盡。針對海外旅遊，Visa同步推出國際訂房網92折、無線分享器租借、機票購票、貴賓室及快速通關等專屬禮遇 。

Visa與人氣網購平台ShopBack合作，提供Visa無限卡及Visa御璽卡持卡人指定海外網站購物回饋，首購可享300元獎勵金，每周二更加碼3%現金回饋。至於電影購票，Visa無限卡、Visa御璽卡及Visa白金卡持卡人都能享有兩人同行、每人220元起優惠。

至於追劇族，Visa信用卡與金融卡持卡人只要購買愛奇藝月租方案，並綁訂Visa卡扣繳月租費，即可專享月租費95折禮遇。