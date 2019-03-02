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首張投資型外溢保單出爐 保戶健走可享保險成本折抵

2019-03-02 05:59聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

國泰人壽為今年更領先業界推出第一張投資型外溢保單，配合Cathay Walker平台計步，主打當月至少累積21天達成每天皆7,500步的目標，即可於步數上傳截止日的「次次月」以88折計算保險成本，讓健走不只賺健康，還能享優惠。

現代人工作繁忙，生活步調緊湊，運動時間少，但高血壓、心臟病等慢性疾病卻都和運動不足有關。

據2018年體育署調查，民眾從事的運動項目中，以健走占比超過5成為大宗。國壽去年8月推出Cathay Walker平台獎勵活動，今年則推出投資型外溢保單「國泰人壽月月Walker變額萬能壽險」，配合Cathay Walker平台計步，當月至少累積21天達成每天皆7,500步的目標，即可於步數上傳截止日的「次次月」以88折計算保險成本。

以60歲的王先生為例，假設繳交300萬元的保險費，首年的保險成本約7,000元，若王先生保持固定的健走習慣，每月皆達標，一年下來約可節省840元的保險成本，且隨著年齡增長，可省下的保險成本更多。

國壽表示，投資型外溢保單連結類全委帳戶，讓無暇投資或是不知如何開始投資的族群，都能輕鬆享有專業經理人代為操作的服務，同時結合資產撥回機制可享每月穩健現金流，讓財富運用更靈活。

再以上述60歲的王先生為例，除了健走節省保險成本外，假設資產撥回率皆為4.2%，每月還可有約1萬元的現金收入，同時為保戶做好健康與財富的管理，讓自己和家人雙倍安心。

在持有保單滿3年後，每年可享依保單條款約定計算高達0.6%的加值給付，持有越久加值越多。還貼心提供身故保本的設計，身故至少可領回總繳保險費，協助保戶作好資產保全傳承的規劃。

國壽提醒，購買投資型保單的客戶仍需自負投資盈虧，客戶在投保前應先檢視個人的風險屬性與保障需求，並充分了解商品內容及費用，選擇最適合自己的財務規劃。

首張投資型外溢保單出爐，保戶健走可享保險成本折抵好康。圖／國壽提供
首張投資型外溢保單出爐，保戶健走可享保險成本折抵好康。圖／國壽提供
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