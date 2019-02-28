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純網銀可以給高利存款？樂天：2個考慮因素

2019-02-28 21:56聯合報 記者沈婉玉╱即時報導

日本樂天銀行在日本標榜可提供優於一般實體銀行數倍的存款利率，十分具有吸引力，未來樂天與國票金若能成功在台灣設立純網銀，也能提供如此優渥的條件嗎？樂天銀行社長永井啟之表示，有2個考慮因素，看營運成本可以節省多少及樂天集團的獲利多少。

金管會決定發放兩張純網路銀行執照，共有三家團隊申請，分別是中華電信和兆豐銀行領頭的「將來銀行」、台灣連線金融科技公司和富邦集團為首的「LINE Bank」，以及日本樂天集團和國票金控合組的「樂天國際商銀」。

永井啟之表示，純網銀營運成本低，降低的部分就會回饋給客戶，提供的利率就會比一般實體銀行高；另外，樂天集團獲利高，也會回饋給客戶。

永井啟之表示，樂天在異業合作上有非常亮眼的成績，此外經營純網銀，風險管理與資訊科技（IT）的知識都必須具備，才有可能成功，樂天在這兩個領域都有相當充裕的人才，知道用什麼方式可以成功獲利。

國票金控董事長魏啟林表示，樂天銀行有2、300名研發工程師，累積10幾年經驗，自行研發交易監控系統，可防止駭客入侵；另外有「詐騙防制」系統，以及「高風險檢測」系統，未來這三大系統將引進台灣，這也是其他競爭對手做不到的。

相較於另外兩家還在摸索，魏啟林說，樂天是唯一擁有完整純網銀經驗的參賽者，就像有20年經驗的名醫，對上剛從醫學院畢業的菜鳥醫生，高下立判。

日本樂天集團和國票金控合資在台灣籌組純網銀，爭取純網銀執照。左為國票金控董事長魏...
日本樂天集團和國票金控合資在台灣籌組純網銀，爭取純網銀執照。左為國票金控董事長魏啟林，右為日本樂天銀行社長永井啟之。記者沈婉玉／攝影
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樂天國票金控網銀
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