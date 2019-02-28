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「假蓋廠房、真炒房」 金管會查獲規避天條規定

2019-02-28 18:05經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會金檢發現，有借款人跟銀行融資購買工業區土地，說要蓋廠房，最後仍是空地一片，...
金管會金檢發現，有借款人跟銀行融資購買工業區土地，說要蓋廠房，最後仍是空地一片，等於變相「養地」炒房。 聯合報系資料照／記者曾學仁攝影
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金管會金檢發現，有借款人跟銀行融資購買工業區土地，說要蓋廠房，最後仍是空地一片，等於變相「養地」炒房，由於興建廠房融資案免計入建築融資上限30%，銀行貸款意願高，卻未做好應有的控管。

根據金管會最新揭露的去年下半年金檢缺失，檢查發現銀行在辦理建築融資，有兩大缺失，包括第一，借戶申貸為購置工業土地的貸款案件，撥貸後仍久未進行開發，或「建築貸款追蹤記錄表」顯示目前仍為空地，尚未依計畫興建廠房，也未列入銀行法第72條之2控管。

銀行法第72條之2規定，建築融資上限為30%，但興建廠房的融資可以排除不計入，金管會檢查發現有些興建廠房融資案，最後根本沒有蓋廠房，還是空地一片，銀行也沒有將這類貸款計入30%上限。

據了解，有些借款人可能是要「養地」炒房，根本不是要蓋廠房，由於興建廠房的融資可以免計入30%上限，銀行比較願意貸，也易疏於控管。

金管會要求銀行，應建立對購置工業土地貸款興建廠房開工情形的控管機制，並定期追蹤，對未依原計畫興建廠房者應瞭解原因，並評估是否納入銀行法第72條之2限額控管。

以及對銀行法第72條之2借款分類正確性，應列入營業單位自行查核項目，及稽核單位內部稽核的查核重點。

第二，金檢發現，銀行對借款申貸資金用途註記為供「代償他行貸款」或「償還股東借款」，但實際撥貸後資金流供「建築業者使用」或「興建不動產款項」，未確實依資金實際用途，納入銀行法第72條之2控管。

據了解，這項缺失主要是資金用途是拿來還借款，但事實上最終借款用途仍是用於購置不動產。

舉例來說，借款人跟A銀行借款時是購置不動產，跟B銀行借款來償還A銀行，借款人只說「代償其行貸款」，B銀行授信時應了解，其償還貸款的資金用途，由於最終資金用途仍是購置不動產，因此這部分授信額度應加入30%上限計算。

「償還股東借款」型態也是類似，當初跟股東借款，也是用於興建房地產等，只是用不同的名義，形式上看起來不算購置不動產，但實際資金用途都是用於購置不動產。

金管會要求銀行改善，營業單位及徵審單位應切實檢視客戶申貸時的資金用途，是否屬銀行法第72條之2規定，展期、變更時，均應加強檢視追蹤該貸款的實際資金用途與原計畫是否相符，如發現有未依原計畫而流用至購置或興建住宅或企業建築情事，應立即要求借戶改善，並依實際資金流向納入銀行法第72條之2限額控管。

金管會股東炒房
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