沒有信用卡嗎？刷金融卡也有海外消費5％回饋好康

2019-02-28 15:37 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



據統計，全台仍有827萬的20歲以上民眾未持有信用卡，占總人口數的三成五。 報系資料照 分享 facebook

台灣信用卡普及高，很多人都不只一張卡，但據統計，全台仍有827萬的20歲以上民眾未持有信用卡，占總人口數的三成五。沒有信用卡也沒關係，有金融卡也有好康，持簽帳金融卡刷卡消費，最高可賺5%現金回饋，還能免費使用機場貴賓室。

Money101.com.tw 董事總經理周純如表示，信用卡可以延遲付款，在信用額度內先消費再繳卡費；簽帳金融卡無須徵信，刷卡額度就是銀行帳戶存款餘額，刷多少，銀行就立刻從帳戶扣款(圈存)多少，不怕忘了繳交卡費或是存有過度消費的疑慮。

周純如表示，簽帳金融卡也能刷卡消費享回饋，適合較難申辦信用卡的族群，例如學生、自由工作者或是不想使用信用卡的人。針對沒有信用卡的民眾，建議可善用手上持有的簽帳金融卡享有好康，像是刷卡現金回饋、國際發卡組織提供的旅行權益等等。

值得留意的是，簽帳金融卡的「消費扣款」與「刷卡簽帳」是許多民眾容易搞混的功能，「消費扣款」是將金融卡插入刷卡機，並輸入晶片密碼(6～12碼）才能消費扣款；「刷卡簽帳」於全球國際發卡組織特約店家都能進行簽名刷卡消費。

Money101整理發現，簽帳金融卡以「刷卡簽帳」進行消費，多數銀行都有提供現金回饋，國內消費回饋率從0.2%到1.3%不等，海外刷卡回饋率從0.2%~2%不等，甚至有銀行在3月底前祭出5％高回饋吸睛。海外交易的匯率以各國際發卡組織掛牌匯率為準，手續費為1.5%，建議選擇回饋率1.5%以上的簽帳金融卡。

永豐國際學生證Debit卡(MasterCard)提供國內消費0.6%回饋、海外2%回饋無上限，限具有國際學生證的民眾申辦，每日刷卡限額為12萬元。中信LINE Pay金融卡則是不分國內、外提供1% LINE Points 回饋，每日刷卡限額為12萬元。

王道簽帳金融卡國內、外刷卡享1%回饋無上限，當銀行存款加上基金投資達5萬元以上，回饋率加碼為國內1.3%、國外1.8%回饋，上限各為1千元，每日刷卡金額上限預設為5萬元；在3月底前於海外實體通路消費，祭出5%回饋，上限200元，限12,000人。

國內玉山、一銀、華銀、彰銀、上海、兆豐銀等22家銀行與財金公司合作，在日本指定商家包含BicCamera、唐吉軻德連鎖藥妝店、名產店能以「消費扣款」進行消費，不僅免付1.5%交易手續費，更享2%現金回饋，每卡每月回饋上限3千元。

Money101表示，持有JCB晶緻卡Debit卡的民眾，也可以憑卡在日本機場免費使用貴賓室，像是華南銀行就有提供VISA或是JCB的簽帳金融卡供存戶選擇。