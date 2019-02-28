景氣趨緩 企業下調資本支出 2月BEI指數創14個月新低

2019-02-28 14:46 聯合報 記者 聯合報 記者 沈婉玉 ╱即時報導



全球景氣變數多，影響台灣景氣變緩，導致企業下調資本支出，影響國銀企金放款成長不如以往，高階銀行主管對於未來一季的利息收入、稅前純益與平均利差的看法轉差，使2月銀行高階主管指數（BEI）經營面指數分數創14個月新低，影響BEI綜合指數從1月的62，下滑為55.6。

BEI是調查銀行高階主管對未來三個月銀行業經營狀況，及金融市場環境變化的預估。BEI由經營指數及市場指數組成，前者調查銀行業對營收、人員、風險等經營面的看法，後者則調查銀行業對利率、股匯市及房市等的預估。50是景氣榮枯分水嶺，大於50代表樂觀，小於50代表悲觀。

金融研訓院表示，2月BEI綜合指數編製結果分數55.6，較1月指數62下滑10.32％。其中，BEI經營面指數分數為56.2，較01月指數64.4下滑12.73％；BEI市場面指數分數為53.0，較1月指數51.3上升3.31％。

金融研究所所長林士傑表示，去年第3季國銀存放利差僅1.34個百分點，創下8年來低點，第4季為1.35%，雖國銀貸款意願仍強勁，但全球景氣變數多，企業減少資本支出，在企業貸款需求可能減緩且價格競爭激烈的情形之下，國銀高階主管對利息收入及整體獲利明顯保守。

在市場方面，聯準會轉為溫和及美中貿易戰談判氣氛正向發展，台股展望轉為樂觀，使BEI市場面指數回升。

林士傑分析，美國聯準會立場雖轉為偏鴿，但是否繼續升息仍須觀察後續經濟數據表現，業者研判政策風向將持續轉為溫和，預估年底停止縮表。美中貿易戰談判氣氛朝正向發展，台股信心回升已展現在2月量能擴大態勢，加上台股獲MSCI三大指數調升權重，業者對台股看法普遍轉為樂觀。

不過，地緣政治及經濟不確定性因素仍多，包括：美中雙方雖可望延長貿易戰休兵期限但交換承諾及讓步條件仍存有變數；朝野政黨歧見未止；英國脫歐時程恐將被迫延後等，使銀行高階主管對未來一季新台幣看法較上月保守；房市方面，銀行高階主管對房地產趨勢的看法整體仍維持觀望。