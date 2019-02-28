親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

整理包／看過來！3月1日上路 必知交通新措施

川金會直播／美談判代表不再要求北韓 交出完整核武飛彈清單

前2月外資買超台股逾千億 最愛這10檔

2019-02-28 12:24經濟日報 記者高瑜君╱即時報導

2019年前二月全球股市大漲，台股也反彈近千點，統計今年短短2個月，外資已買超突破千億、達1,016億元。截至228連假前，外資連8日買超，其中外資買最多的個股前三名是元大金上海商銀和群創；賣超最多的是新光金。

統計今年來外資買超張數前十名，由金融族群搶下最多席次，分別為：元大金、上海商銀、中信金、永豐金、合庫金、華南金；其餘為群創、中鋼、台達電、台積電。

賣超張數前十名則多集中在壽險以及塑化族群上，分別為中壽、富邦金、國泰金、新光金；華新、台化、中石化；其餘為，中鴻、宏達電、友達。

台新投顧副總黃文清表示，從外資買超排行分析，先前金融股偏弱，彈升幅度也較小，且在全球股市好轉之下，投資面情緒獲得緩解，有利於相關金融類股，因此吸引外資買盤進入；而對於遭賣超的壽險股係受到升息告一段落的影響。整體來看，外資是回補的情況，因此預期後續台股仍有漲多機會，盤勢持續震盪盤堅，尤其中小型股更有表現機會，而提醒投資人在操作上要留意漲幅大於大盤之個股。

日盛投顧協理鐘國忠指出，外資多回補權值股、或是落後補漲股，從這波買賣超看來，外資是被動式買進加碼，亦是受到國際股市帶動影響，預期仍會逢高調節，外資在操作上賣壽險股，買高股息股、企金，顯示是穩健的模式。在操作上，建議投資人不需要在權值股上買太多，且由於台股已經到區間上緣，後續中小型股是較有表現機會的，月還有投信作帳行情。投資人亦可留意2月營收表現，預期營收表現佳的個股是後續盤面聚光燈。

外資上海商銀元大金
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

保險業資產監理 雙管齊下

2019-02-27 23:48

國壽首推投資型外溢保單

2019-02-28 02:02

元大銀拚法金 邱冠勳領軍

2019-02-28 02:02

產險酒駕保障 研擬取消

2019-02-28 02:02

中信金公司治理重任 卓長興擔綱

2019-02-28 02:02

一銀海外拓點 首度進軍歐洲

2019-02-28 02:02

中小企線上開戶 立委獻策

2019-02-28 02:02

雞蛋水餃股 下市有譜

2019-02-28 00:26

外幣保單銷售 檢討鬆綁

2019-02-27 23:40

晨星基金獎 安聯大贏家

2019-02-27 23:14

20歲以上民眾未持有信用卡有827萬人 佔總人口數三成五

2019-02-27 17:20

兒童理財營 拉攏家長開戶

2019-02-27 14:31

用壓歲錢 教孩子存一桶金

2019-02-27 14:26

酒償險形同鼓勵酒駕？立委促1個月內檢討拿掉

2019-02-27 14:12

無摺存款要限本人？金管會：恐引起民怨

2019-02-27 11:19

酒駕竟然還有保險可賠！金管會允諾一個月內研議拿掉

2019-02-27 11:19

壽險公司淨值比過低 顧立雄：3個月內設預警指標

2019-02-27 10:41

批金管會、國安局睡著了 黃國昌爆中資入主陽信銀行

2019-02-27 10:18

新台幣盤整 早盤貶轉升

2019-02-27 10:05

人民幣定存已退燒？ 投資人還有這兩個選擇

2019-02-26 13:43

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:19

水餃股下市新機制 拍板

2019-02-27 23:41

放寬壽險業美元保單銷售 顧立雄說明兩前提

2019-02-27 13:35
看更多

熱門文章

帥到爆！星宇航空首梯培訓飛航員亮相

2019-02-27 17:50

為收購大陸華映科技集團 大同當年究竟許下多少承諾？

2019-02-27 18:17

高通5G生態系 三台廠入列

2019-02-28 01:05

買節能家電、大貨車 補助來了

2019-02-27 23:34

台南人的對決！寶雅要開五金店 尬龍頭小北百貨

2019-02-27 20:52

20歲以上民眾未持有信用卡有827萬人 佔總人口數三成五

2019-02-27 17:20

為什麼富不過3代？ 會計師：缺了家族價值與文化

2019-02-28 05:53

陳冲腳穿潮鞋吸睛 這雙MIT鞋是這家做的

2019-02-27 13:20

車載面板排名 雙虎兩樣情

2019-02-27 14:35

無薪假誰說了算？一張圖搞懂勞工權益

2019-02-27 14:47

人一生使用最多原物料 台泥辜公怡：第一水、第二水泥

2019-02-27 21:03

遭工會批炒房炒地 潤泰全反駁：子虛烏有

2019-02-27 13:51

王健全：今年一隻黑天鵝、二隻灰犀牛、三M社會與四隻箭

2019-02-27 14:00

經濟解析／「川金會」談得好 「川習會」就好談

2019-02-27 16:56

友通併其陽 強攻網通資安

2019-02-28 01:05

比超商還會賺！四個數據看懂寶雅稱霸美妝市場

2019-02-28 09:50

下一個罷工是長榮空服？ 工會：不會輕易發動

2019-02-27 14:54

高通投資台灣 要徵才200人

2019-02-27 21:02

元大銀高層異動 邱冠勳升任法金事業群執行長

2019-02-27 21:03

誠美材料董事長之爭延燒 葉美麗再槓何昭陽

2019-02-27 14:13

寶雅尬小北 台南雙雄對決

2019-02-27 23:30

放寬壽險業美元保單銷售 顧立雄說明兩前提

2019-02-27 13:35

打群架...工業電腦業界新戰略

2019-02-28 01:05

二成公司還沒做 再不申報大股東資訊恐罰500萬元！

2019-02-28 10:14

這位美中貿易談判狠角色 謝金河：千萬別小看他！

2019-02-28 11:10

家暴社工控訴遭機構打壓 今提不當勞動行為

2019-02-27 13:26

台灣廠商站在巨人肩膀 搶5G早鳥商機

2019-02-28 01:05

友通啟動首波併購 聯手其陽搶攻網通資安市場

2019-02-27 21:02

中油工會認為溝通不良 戴謙：很可惜

2019-02-27 14:58

航空公司未聘用男性空服員 立委要勞動部查有無涉歧視

2019-02-27 12:41

永大市場派突襲 喊開股臨會

2019-02-27 23:30

元大銀拚法金 邱冠勳領軍

2019-02-28 02:02

鴻海投資威州 加速獵地

2019-02-28 01:05

保險業資產監理 雙管齊下

2019-02-27 23:48

高通在台徵才 找200名新血

2019-02-28 01:05

影／非洲豬瘟蔓延 台灣若失守每年將損失2000億元產值

2019-02-27 18:31

被繼承人如長居國外 遺留農地須課遺產稅

2019-02-28 02:13

4月上路 春遊補助500+500

2019-02-27 23:37

京鼎董事長異動 鴻海S次集團總經理劉揚偉接任

2019-02-27 21:44

個人仲介賺佣金 須報稅

2019-02-28 02:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top