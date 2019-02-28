前2月外資買超台股逾千億 最愛這10檔

2019-02-28 12:24 經濟日報 記者 經濟日報 記者 高瑜君 ╱即時報導



2019年前二月全球股市大漲，台股也反彈近千點，統計今年短短2個月，外資已買超突破千億、達1,016億元。截至228連假前，外資連8日買超，其中外資買最多的個股前三名是元大金、上海商銀和群創；賣超最多的是新光金。

統計今年來外資買超張數前十名，由金融族群搶下最多席次，分別為：元大金、上海商銀、中信金、永豐金、合庫金、華南金；其餘為群創、中鋼、台達電、台積電。

賣超張數前十名則多集中在壽險以及塑化族群上，分別為中壽、富邦金、國泰金、新光金；華新、台化、中石化；其餘為，中鴻、宏達電、友達。

台新投顧副總黃文清表示，從外資買超排行分析，先前金融股偏弱，彈升幅度也較小，且在全球股市好轉之下，投資面情緒獲得緩解，有利於相關金融類股，因此吸引外資買盤進入；而對於遭賣超的壽險股係受到升息告一段落的影響。整體來看，外資是回補的情況，因此預期後續台股仍有漲多機會，盤勢持續震盪盤堅，尤其中小型股更有表現機會，而提醒投資人在操作上要留意漲幅大於大盤之個股。

日盛投顧協理鐘國忠指出，外資多回補權值股、或是落後補漲股，從這波買賣超看來，外資是被動式買進加碼，亦是受到國際股市帶動影響，預期仍會逢高調節，外資在操作上賣壽險股，買高股息股、企金，顯示是穩健的模式。在操作上，建議投資人不需要在權值股上買太多，且由於台股已經到區間上緣，後續中小型股是較有表現機會的，月還有投信作帳行情。投資人亦可留意2月營收表現，預期營收表現佳的個股是後續盤面聚光燈。