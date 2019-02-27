MSCI將在3月1日上午公布是否穬大納入A股決定

2019-02-27 23:01 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



第一財經今天晚間收到MSCI的郵件確認，MSCI將於3月1日上午5到6時公佈是否擴大A股納入的諮詢結果。

去年9月，MSCI在A股首步納入之後發佈諮詢文件提出三點建議：一是將現有中國大盤A股的納入因數從5%增加到20%，於2019年5月半年度指數評審和2019年8月季度指數評審這兩個階段分步實施；二是從2019年5月半年度指數評審開始，將深圳證交所創業板市場加入符合MSCI指數條件的證券交易所名單；三是作為2020年5月半年度指數評審的一部分，將中國中型A股以20%的納入因數一步納入MSCI中國指數。

第一財經近期報導，多家大型外資機構對MSCI表示支援擴大納入A股的決定，但是否在今年就直接將納入因數從5%擴大至20%持保留意見，部分認為擴至10%可能是更合理的選項，未來再持續增加。

多家外資機構對一財記者表示，儘管在MSCI納入前，會有外資搶籌、提前佈局，但並不必過度看中這一納入時點，更關鍵的是中長期趨勢。例如，未來幾年外資持續流入A股的趨勢並不會逆轉，其也將從A股的少數群體變為掌控一定話語權的一股力量。截至2018年第1季，外資持股占A股自由流通市值比例為5.39%（其中R/QFII持股占3.6％，陸股通北向資金持股占1.8％）。隨著2018年5月，MSCI指數公司將A股大盤股納入其中後，外資占A股比重快速上升，到2018年底大約占到A股自由流通市值的7%，而同期公募基金和保險資金在A股權重合計約為15%。

從納入的時間和步驟來看，MSCI在今年2月評估是否提升A股大盤股的納入因數至20%，如果成功，將於5月和8月分兩步實施，屆時將帶來500億美元的增量資金。富時羅素指數將於6月和9月實施納入計畫，預計帶來70億美元左右的增量資金，標普道瓊斯將於9月按照25%的納入因數納入A股。