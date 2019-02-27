親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
兩岸要聞
大陸傳真
翻牆來尋奇
陸港經貿

李家同：25題簡單中翻英全答錯 偏鄉生英文差誰負責

MSCI將在3月1日上午公布是否穬大納入A股決定

2019-02-27 23:01聯合報 記者張運祥╱即時報導

第一財經今天晚間收到MSCI的郵件確認，MSCI將於3月1日上午5到6時公佈是否擴大A股納入的諮詢結果。

去年9月，MSCI在A股首步納入之後發佈諮詢文件提出三點建議：一是將現有中國大盤A股的納入因數從5%增加到20%，於2019年5月半年度指數評審和2019年8月季度指數評審這兩個階段分步實施；二是從2019年5月半年度指數評審開始，將深圳證交所創業板市場加入符合MSCI指數條件的證券交易所名單；三是作為2020年5月半年度指數評審的一部分，將中國中型A股以20%的納入因數一步納入MSCI中國指數。

第一財經近期報導，多家大型外資機構對MSCI表示支援擴大納入A股的決定，但是否在今年就直接將納入因數從5%擴大至20%持保留意見，部分認為擴至10%可能是更合理的選項，未來再持續增加。

多家外資機構對一財記者表示，儘管在MSCI納入前，會有外資搶籌、提前佈局，但並不必過度看中這一納入時點，更關鍵的是中長期趨勢。例如，未來幾年外資持續流入A股的趨勢並不會逆轉，其也將從A股的少數群體變為掌控一定話語權的一股力量。截至2018年第1季，外資持股占A股自由流通市值比例為5.39%（其中R/QFII持股占3.6％，陸股通北向資金持股占1.8％）。隨著2018年5月，MSCI指數公司將A股大盤股納入其中後，外資占A股比重快速上升，到2018年底大約占到A股自由流通市值的7%，而同期公募基金和保險資金在A股權重合計約為15%。

從納入的時間和步驟來看，MSCI在今年2月評估是否提升A股大盤股的納入因數至20%，如果成功，將於5月和8月分兩步實施，屆時將帶來500億美元的增量資金。富時羅素指數將於6月和9月實施納入計畫，預計帶來70億美元左右的增量資金，標普道瓊斯將於9月按照25%的納入因數納入A股。

A股MSCI外資
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

「華為進入戰時狀態」 任正非要調整戰略方針

2019-02-27 22:46

經濟解析／深圳市GDP首次超越香港 是這個原因

2019-02-27 22:04

證監會主席易會滿上任首秀：感受到火山口的味道

2019-02-27 16:31

樂視網發佈2018年業績快報 淨損人民幣20.26億元

2019-02-27 21:47

大陸央行2019年重點工作 堅決打好防範重大金融風攻堅戰

2019-02-27 20:50

港交所亮成績單：去年淨利增長26% IPO募資額全球第一

2019-02-27 20:22

阿里巴巴北京總部11月開工 2024年投入使用

2019-02-27 19:53

百度再出包 「野」旅行社獲認證

2019-02-27 17:36

滬指收升12點 曾逼近3000關

2019-02-27 15:40

日賺3500萬元人民幣 京滬高鐵將上市

2019-02-27 12:32

A股半日漲0.79% 市場期待易會滿「首秀」

2019-02-27 12:24

中共統計局長警告：大陸財政金融風險猶存

2019-02-27 12:03

榮縣地震近2萬人受災 官方未釋疑天災還是人禍

2019-02-27 10:43

人民幣中間價第7日上調

2019-02-27 09:54

滬指開市後走高 水泥金融股靠穩

2019-02-27 09:48

北京與河北北三縣簽約 意向投資逾300億

2019-02-27 02:12

中國鐵建 再承接莫斯科地鐵工程

2019-02-27 02:12

渤海灣 發現千億方大型氣田

2019-02-27 02:12

大陸電動車充電設施 增速快

2019-02-27 02:12

企業登科創板 五省市有賞

2019-02-27 02:11

陸股解碼／啞鈴式布局 有攻有守

2019-02-27 02:11

A股爆量 連兩天衝4.6兆元

2019-02-27 02:10

比亞迪新能源車 去年銷24.7萬輛奪第一

2019-02-27 02:09

南通惠台 補助遭三反企業

2019-02-26 23:29

人民幣中間價連六紅

2019-02-26 23:29

精博台商專欄／留意「金稅三期」體制

2019-02-26 23:29

易會滿處女秀 聚焦科創板

2019-02-26 23:29

台商:3月訂單掉50%

2019-02-26 23:29

大陸最賺錢的高鐵線 即將A股上市

2019-02-26 20:38

阿里巴巴3月新貿節 首設「台港專館」

2019-02-26 18:41

這款中國羽絨服在美國暴紅 連2年登亞馬遜榜首

2019-02-26 18:06

共享理念幻滅 港媒：ofo在港業務瀕臨崩潰

2019-02-26 18:06

華為總裁任正非：孟晚舟永生永世不可能做接班人

2019-02-26 17:22

華為董座：扣孟晚舟 如免費替華為廣告

2019-02-26 15:38

評／股市狂升 股民會否再被「收割」？

2019-02-26 15:38

渤海發現大型天然氣田 可供百萬人用百年

2019-02-26 13:52

質疑開採頁岩氣引發地震 民眾包圍四川榮縣政府

2019-02-26 12:09

人民幣中間價大幅調升179點！創去年7月以來新高

2019-02-26 10:05

任正非：孟晚舟沒有技術背景 永生永世不可能做接班人

2019-02-26 09:11
看更多

熱門文章

搭電梯突然卡住怎麼辦？ 女老師「門縫塞鈔票」求救！

2019-02-27 11:01

玻璃心又碎了？中共三改教科書 這次連「起義」都不准提

2019-02-27 09:00

未婚妻竟是岳父女友！ 他付完56萬聘金才知被詐騙

2019-02-27 17:21

大陸星巴克推「貓爪杯」 民眾瘋搶還大打出手

2019-02-27 20:06

中共坦承：非洲豬瘟形勢十分嚴峻

2019-02-27 11:31

高雄婚慶業者登陸 愛情產業鏈合作協議簽了！

2019-02-27 10:48

國台辦證實 福建已初步完成向金馬供電規劃

2019-02-27 11:31

蘇貞昌一支掃把論 國台辦痛批：「盲人騎瞎馬」

2019-02-27 11:47

國台辦前副主任王在希：不求統一不是九二共識

2019-02-27 00:18

美學者：提供台灣足夠裝備才能避開台海戰事

2019-02-27 09:42

就叫「31條」！國台辦發布首款兩岸資訊服務移動App

2019-02-27 12:11

反港獨！北京首度公開向港發公函

2019-02-27 00:27

還願被中國下架 國台辦：依法管理很正常

2019-02-27 12:31

三星堆大祭祀 重現遠古儀典

2019-02-27 02:13

北京再提一國兩制 陸委會：台海亂源

2019-02-27 21:30

陸推31條措施APP 陸委會：樣板宣傳不如多做實事

2019-02-27 14:27

A股爆量 連兩天衝4.6兆元

2019-02-27 02:10

「華為進入戰時狀態」 任正非要調整戰略方針

2019-02-27 22:46

兩岸和平協議 國台辦：凡有利兩岸應努力推動

2019-02-27 10:46

中國鐵建 再承接莫斯科地鐵工程

2019-02-27 02:12

中共統計局長警告：大陸財政金融風險猶存

2019-02-27 12:03

經濟解析／深圳市GDP首次超越香港 是這個原因

2019-02-27 22:04

日賺3500萬元人民幣 京滬高鐵將上市

2019-02-27 12:32

大陸又見削山建別墅 獨享2000畝大湖

2019-02-27 17:35

新疆再教育營 大陸聲稱：防患未然已見成效

2019-02-27 16:37

證監會主席易會滿上任首秀：感受到火山口的味道

2019-02-27 16:31

維權律師江天勇明出獄 被迫押往鄭州

2019-02-27 10:08

深夜餵奶起爭執 20歲夫掐死18歲妻

2019-02-27 17:36

廣州海關新模式 促進大灣區建設

2019-02-27 02:14

MSCI將在3月1日上午公布是否穬大納入A股決定

2019-02-27 23:01

地方政府官網多錯字 連省委書記名字都寫錯　

2019-02-27 12:11

香港國際機場罕見意外 牽引桿鬆脫747貨機撼牽引車

2019-02-27 20:36

渤海灣 發現千億方大型氣田

2019-02-27 02:12

深圳地鐵9號線試行

2019-02-27 02:14

人民幣中間價第7日上調

2019-02-27 09:54

「基因編輯」項目 改由國務院衛健委審批

2019-02-27 15:10

比亞迪新能源車 去年銷24.7萬輛奪第一

2019-02-27 02:09

榮縣地震近2萬人受災 官方未釋疑天災還是人禍

2019-02-27 10:43

樂視網發佈2018年業績快報 淨損人民幣20.26億元

2019-02-27 21:47

阿里巴巴北京總部11月開工 2024年投入使用

2019-02-27 19:53
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top