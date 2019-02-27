親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

2020選不選總統？ 韓國瑜終於鬆口了

法院與庶民的歧見：酒駕刑事政策何去何從？

大陸央行堅決打好防範重大金融風攻堅戰

2019-02-27 20:50聯合報 記者張運祥╱即時報導

中國人民銀行2019年金融穩定工作會議2月21日在成都召開，人行今天傍晚在官網公布會議重點內容。人行指出，2019年金融穩定重點工作，將打好防範化解重大金融風險攻堅戰、有效維護金融穩定。

會議指出，2018年金融亂象整治取得階段性成效，金融運行整體穩健，金融風險總體可控，守住了不發生系統性金融風險的底線，為打好防範化解重大金融風險攻堅戰贏得了良好開局。

會議稱，2019年，金融穩定面臨著更加光榮而艱巨的任務，控制重點領域信用風險。穩妥化解影子銀行風險，推動金融機構資產管理業務有序整改和平穩轉型。有序處置高風險金融機構風險，健全金融機構公司治理，扎實推進存款保險制度實施，推動完善市場化、法治化的金融風險處置機制。

人行表示，今年清理整頓金融秩序，堅決打擊非法金融機構和非法金融活動。做好央行金融機構評級、壓力測試、穩健性評估等工作，完善防控金融風險的政策工具箱。積極參與國際金融監管規則制定，推動完善全球金融穩定治理體系。繼續深化金融業改革開放，推動完善資本市場制度建設，維護金融市場平穩運行。

會議要求，防範化解金融風險特別是防止發生系統性金融風險，是金融工作的根本性任務。做好金融穩定工作必須堅持党對金融工作的集中統一領導，按照人民銀行黨委的要求，增強政治意識和大局意識，堅持底線思維。以釘釘子精神，開拓創新，埋頭苦幹，大膽履職，積極作為，開創金融穩定工作新局面。

年金中國人民銀行
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

20歲以上民眾未持有信用卡有827萬人 佔總人口數三成五

2019-02-27 17:20

兒童理財營 拉攏家長開戶

2019-02-27 14:31

用壓歲錢 教孩子存一桶金

2019-02-27 14:26

酒償險形同鼓勵酒駕？立委促1個月內檢討拿掉

2019-02-27 14:12

放寬壽險業美元保單銷售 顧立雄說明兩前提

2019-02-27 13:35

無摺存款要限本人？金管會：恐引起民怨

2019-02-27 11:19

酒駕竟然還有保險可賠！金管會允諾一個月內研議拿掉

2019-02-27 11:19

壽險公司淨值比過低 顧立雄：3個月內設預警指標

2019-02-27 10:41

批金管會、國安局睡著了 黃國昌爆中資入主陽信銀行

2019-02-27 10:18

新台幣盤整 早盤貶轉升

2019-02-27 10:05

富邦壽：產業面臨六壓力

2019-02-27 03:41

京城銀提足華映壞帳 盼主導重整

2019-02-27 03:38

壽險上月匯損 逾200億元

2019-02-27 03:33

18業者保險商品 送審限額將鬆綁

2019-02-27 02:37

富邦壽業務軍團 要徵6,000人

2019-02-27 02:36

公司下市新規範 華映等13家適用

2019-02-27 02:27

復華三債券ETF 資格獲認可

2019-02-27 02:20

基金平台 推零手續費

2019-02-27 01:50

境外基金投資陸股上限40％ 新增永久制

2019-02-27 00:00

台銀備千億 推台商返台建廠貸款

2019-02-26 23:55

台銀「第六千金」 助台商鮭魚返鄉

2019-02-26 23:14

融資離岸風電 台銀兩案到手

2019-02-26 23:08

謝金河：投資行家、京城銀戴董的話要注意聽

2019-02-26 22:37

老總老實說 壽險業在網路科技AI發展是一步跟半步之差

2019-02-26 22:19

寶佳少東林家宏：台灣壽險業未來十年更難賺錢

2019-02-26 17:54

LINE Pay愛心捐款筆數成長2.6倍 去年募逾6千萬

2019-02-26 17:37

潘功勝：金融服務存結構性缺陷 將拓寬股權融資管道

2019-02-26 16:13

A股成交爆量 券商措手不及系統當機

2019-02-26 15:02

人民幣定存已退燒？ 投資人還有這兩個選擇

2019-02-26 13:43

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:19

境外基金買陸股 有條件放寬

2019-02-27 02:37

18家壽險配合三政策獲獎勵 國壽可送審7張新保單最多

2019-02-26 19:36
看更多

熱門文章

飯店老的辣！每年7萬人到台北就是要住天成

2019-02-27 09:46

謝金河：投資行家、京城銀戴董的話要注意聽

2019-02-26 22:37

躋身三強 友達將推折疊機面板

2019-02-27 03:13

批金管會、國安局睡著了 黃國昌爆中資入主陽信銀行

2019-02-27 10:18

被動元件 訂單冷

2019-02-27 00:17

主管鬆口氣...兩大原因 半導體人才年後想跳槽不敢動

2019-02-27 11:52

帥到爆！星宇航空首梯培訓飛航員亮相

2019-02-27 17:50

被動元件市況 今年變數大

2019-02-26 23:28

大同兩塊地 茂德70億奪標

2019-02-27 00:31

友達旗下達運 大廠上門要貨

2019-02-26 23:28

統一總座請長假 引發揣測

2019-02-26 23:16

壽險上月匯損 逾200億元

2019-02-27 03:33

潤泰全資遣303人 工會痛批炒房籲市府暫緩土地變更

2019-02-27 11:19

富邦壽：產業面臨六壓力

2019-02-27 03:41

陳冲腳穿潮鞋吸睛 這雙MIT鞋是這家做的

2019-02-27 13:20

免稅天堂不再 精算設點成本

2019-02-27 02:41

公司下市新規範 華映等13家適用

2019-02-27 02:27

連踩兩地雷 戴誠志不領年終獎金：董事長要負責

2019-02-26 21:01

為收購大陸華映科技集團 大同當年究竟許下多少承諾？

2019-02-27 18:17

外資：被動元件景氣 最快Q2落底

2019-02-26 23:24

友達今年三箭齊發 強化價值成長

2019-02-27 03:13

申請節能家電補助 這八項文件不能少

2019-02-26 21:57

車載面板排名 雙虎兩樣情

2019-02-27 14:35

老總老實說 壽險業在網路科技AI發展是一步跟半步之差

2019-02-26 22:19

統一老總傳異動？統一：請長假到3月底，勿過多聯想

2019-02-26 21:17

宏達電VR 要與5G共舞

2019-02-27 02:17

無摺存款要限本人？金管會：恐引起民怨

2019-02-27 11:19

京城銀提足華映壞帳 盼主導重整

2019-02-27 03:38

茂德張高祥操盤 靠兩招壯大

2019-02-27 00:27

民間消費升溫 零售業大補

2019-02-26 23:26

義隆 秀屏下光學指紋辨識

2019-02-27 02:17

酒駕竟然還有保險可賠！金管會允諾一個月內研議拿掉

2019-02-27 11:19

遭工會批炒房炒地 潤泰全反駁：子虛烏有

2019-02-27 13:51

新竹 3月一階限水

2019-02-26 23:22

天成飯店住房率 連七霸

2019-02-26 22:58

20歲以上民眾未持有信用卡有827萬人 佔總人口數三成五

2019-02-27 17:20

無薪假誰說了算？一張圖搞懂勞工權益

2019-02-27 14:47

融資離岸風電 台銀兩案到手

2019-02-26 23:08

下一個罷工是長榮空服？ 工會：不會輕易發動

2019-02-27 14:54

MWC直擊-聯發科、高通秀實力，特斯拉、賓士展示未來車

2019-02-26 22:16
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top