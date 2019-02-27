大陸央行堅決打好防範重大金融風攻堅戰

2019-02-27 20:50 聯合報 記者 聯合報 記者 張運祥 ╱即時報導



中國人民銀行2019年金融穩定工作會議2月21日在成都召開，人行今天傍晚在官網公布會議重點內容。人行指出，2019年金融穩定重點工作，將打好防範化解重大金融風險攻堅戰、有效維護金融穩定。

會議指出，2018年金融亂象整治取得階段性成效，金融運行整體穩健，金融風險總體可控，守住了不發生系統性金融風險的底線，為打好防範化解重大金融風險攻堅戰贏得了良好開局。

會議稱，2019年，金融穩定面臨著更加光榮而艱巨的任務，控制重點領域信用風險。穩妥化解影子銀行風險，推動金融機構資產管理業務有序整改和平穩轉型。有序處置高風險金融機構風險，健全金融機構公司治理，扎實推進存款保險制度實施，推動完善市場化、法治化的金融風險處置機制。

人行表示，今年清理整頓金融秩序，堅決打擊非法金融機構和非法金融活動。做好央行金融機構評級、壓力測試、穩健性評估等工作，完善防控金融風險的政策工具箱。積極參與國際金融監管規則制定，推動完善全球金融穩定治理體系。繼續深化金融業改革開放，推動完善資本市場制度建設，維護金融市場平穩運行。

會議要求，防範化解金融風險特別是防止發生系統性金融風險，是金融工作的根本性任務。做好金融穩定工作必須堅持党對金融工作的集中統一領導，按照人民銀行黨委的要求，增強政治意識和大局意識，堅持底線思維。以釘釘子精神，開拓創新，埋頭苦幹，大膽履職，積極作為，開創金融穩定工作新局面。