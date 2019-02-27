第一金：海外放款及房貸今年成長雙引擎

2019-02-27 18:01 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



第一金(2892)今(27)日舉行法說，會中公布2018年該公司稅後淨利為新台幣173.32億元，較2017年成長12.3%，子公司一銀擺脫前一年慶富造船的呆帳影響，恢復其獲利動能，較2017年成長15.8%。

2018下半年因股票市場震盪下行，證券子公司獲利表現轉弱，投信及AMC子公司獲利則較前一年成長，2018年每股盈餘1.40元。

在一銀各項業務表現上，淨利收受到部分資金轉做財務操作影響，與前一年相比微降0.6%。全年放款業務成長仍達7.3%，為近七年來新高。動能主要來自外幣放款(成長12.5%)以及房貸(成長7.5%)，海外市場放款量年成長達13.1%。

中小企業放款則放緩為2.2%。美元台幣間仍存在利差機會，導引部分剩餘資金轉向換匯交易，還原後約可以提升NIM至1.24%。手續費收入部份年成長1.4%，其中財富管理手續費收入較去年同期成長2%。

金融交易業務受惠於換匯交易，大幅成長46.4%，為近年來新高，也是維持亮眼獲利的主要原因之一。

2019年1月獲利在銀行帶動下，各子公司有不錯表現，展望2019年，第一金經營團隊預估全年放款成長可達4%~4.5%，海外放款及房貸仍為主要動能來源。

手續費收入全年預估成長6~7%，其中財富管理約成長5~6%。資產品質方面，2019年全年淨信用成本預估可降至23bps上下水準。

由於國際局勢變化快速，美中貿易戰後續發展、資本市場表現起伏等，仍牽動2019年整體業務重點，第一金集團策略仍以穩健保守為原則，今年德國法蘭克福與美國休士頓分行可望開業，新拓點目標仍維持不變，將觸角分散至全球尋找商機衝刺獲利。