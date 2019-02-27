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亞培也中了！ 3款逾600萬顆降血壓藥含致癌物

20歲以上民眾未持有信用卡有827萬人 佔總人口數三成五

2019-02-27 17:20經濟日報 記者葉憶如╱即時報導

台灣仍有827萬之20歲以上民眾未持有信用卡。美聯社
台灣仍有827萬之20歲以上民眾未持有信用卡。美聯社
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台灣人越來越愛使用信用卡，簽帳金額持續飆升，卻仍有827萬之20歲以上民眾未持有信用卡，佔總人口數的三成五。

Money101.com.tw 董事總經理周純如表示，信用卡可以延遲付款，在信用額度內先消費再繳卡費，因此，更應該謹慎使用信用卡，以免過度擴張信用，影響自身與銀行往來的條件；此外，簽帳金融卡也能刷卡消費享回饋，適合較難申辦信用卡的族群，例如學生、自由工作者或是不想使用信用卡的人。

簽帳金融卡與信用卡最大的差別為簽帳金融卡無須徵信，刷卡額度就是銀行帳戶存款餘額，刷多少，銀行就立刻從帳戶扣款(圈存)多少，不怕忘了繳交卡費或是存有過度消費的疑慮。民眾到銀行開立存款帳戶後，可向銀行申請Visa、MasterCard、JCB或AMEX簽帳金融卡，其功能包含提款、存款、轉帳、消費扣款以及刷卡簽帳。

因應228四日連假到來，針對沒有信用卡的民眾，Money101建議，仍可以善用手上持有的簽帳金融卡享有好康，像是刷卡現金回饋、國際發卡組織提供的旅行權益等等。

值得留意的是，簽帳金融卡的「消費扣款」與「刷卡簽帳」是許多民眾容易搞混的功能，而最明顯的影響就是，持卡人是否享有現金回饋以及回饋率多寡。「消費扣款」乃是將金融卡插入刷卡機，並輸入晶片密碼(6～12碼）才能消費扣款；「刷卡簽帳」於全球國際發卡組織特約店家都能進行簽名刷卡消費。

Money101金融比較平台整理發現，簽帳金融卡以「刷卡簽帳」進行消費，多數銀行都有提供現金回饋，國內消費回饋率從0.2%到1.3%不等，海外刷卡回饋率從0.2%~2%不等，甚至有銀行在3月底前祭出5％高回饋吸睛。海外交易的匯率以各國際發卡組織掛牌匯率為準，手續費為1.5%，因此建議選擇回饋率1.5%以上的簽帳金融卡。

永豐國際學生證Debit卡(MasterCard)提供國內消費0.6%回饋、海外2%回饋，無上限，限具有國際學生證的民眾申辦，每日刷卡限額為12萬元。王道簽帳金融卡國內、外刷卡享1%回饋，無上限，當銀行存款加上基金投資達5萬元以上，回饋率加碼為國內1.3%、國外1.8%回饋，上限各為1千元，每日刷卡金額上限預設為5萬元；在3月底前於海外實體通路消費，祭出5%回饋，上限200元，限12,000人，有興趣民眾務必先登錄活動。華南銀行簽帳金融卡則依據消費級距，從0.2%~2%不等，每月回饋上限1千元，每日刷卡限額為5萬元。中信LINE Pay金融卡則是不分國內、外提供1% LINE Points 回饋，每日刷卡限額為12萬元。

國內目前也有22家銀行與財金公司合作，在日本指定商家包含BicCamera、唐吉軻德連鎖藥妝店、名產店能以「消費扣款」進行消費，不僅免付1.5%交易手續費，更享2%現金回饋，每卡每月回饋上限3千元。包含臺灣、土銀、合作金庫、一銀、華南、彰銀、上海、國泰世華、高雄、兆豐、臺灣企銀、臺中、新光、陽信、三信、花蓮二信、聯邦、遠銀、元大、永豐、玉山、日盛的金融卡持卡人都可以善加利用。

Money101表示，持有JCB晶緻卡Debit卡的民眾，也可以憑卡在日本機場免費使用貴賓室，像是華南銀行就有提供VISA或是JCB的簽帳金融卡供存戶選擇。

簽帳金融卡的「消費扣款」與「刷卡簽帳」是許多民眾容易搞混的功能，而最明顯的影響就...
簽帳金融卡的「消費扣款」與「刷卡簽帳」是許多民眾容易搞混的功能，而最明顯的影響就是，持卡人是否享有現金回饋以及回饋率多寡。「消費扣款」乃是將金融卡插入刷卡機，並輸入晶片密碼(6～12碼）才能消費扣款；「刷卡簽帳」於全球國際發卡組織特約店家都能進行簽名刷卡消費。圖╱Money101金融比較平台j提供。
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