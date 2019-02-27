健走不只賺健康 國泰人壽首推Walker投資保單

2019-02-27 11:06 經濟日報 記者 經濟日報 記者 李娟萍 ╱即時報導



現代人工作繁忙，生活步調緊湊，可以運動的時間相對被壓縮，然而高血壓、心臟病等慢性疾病卻都和運動不足有關，在平均壽命逐年增加的台灣社會，如何在長壽的同時活得健康成為重要的課題，根據2018年體育署調查，民眾從事的運動項目中，又以健走占比超過五成為大宗。

國泰人壽為了鼓勵民眾養成良好的運動習慣，於去年8月推出Cathay Walker平台獎勵活動，鼓勵全民共襄盛舉，今年則推出第一張投資型外溢保單「國泰人壽月月Walker變額萬能壽險」，配合Cathay Walker平台計步，主打當月至少累積21日達成每天皆7,500步的目標，即可於步數上傳截止日的「次次月」以88折計算保險成本，讓健走不只賺健康。

另一特色為連結類全委帳戶，讓無暇投資或是不知如何開始投資的族群，都能輕鬆享有專業經理人代為操作的服務，同時結合資產撥回機制可享每月穩健現金流，讓財富運用更靈活。

在持有保單滿三年後，每年更可享依保單條款約定計算高達0.6%的加值給付，持有越久加值越多。另外，本商品還貼心提供身故保本的設計，身故至少可領回總繳保險費，協助保戶作好資產保全傳承的規劃。

以60歲的王先生為例，假設繳交300萬元的保險費，首年的保險成本約7,000元，若王先生保持固定的健走習慣，每月皆達標，一年下來約可節省840元的保險成本，且隨著年齡增長，可省下的保險成本更多。

另外再搭配穩健的撥回資產，假設資產撥回率皆為4.2%，每月還可有約1萬元的現金收入。