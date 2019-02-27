保費一直收、淨值卻偏低 金管會要找來「喝咖啡」

2019-02-27 10:56 經濟日報 記者 經濟日報 記者 邱金蘭 ╱即時報導



金管會主委顧立雄今（27）日在立法院財委會答詢表示，將針對保險業淨值占資產比建立「預警性指標」，低於一定標準者會請來「喝咖啡」，要求增資改善，預計三個月內對外公布。

立委曾銘宗質詢指出，保險業資產成長快速，每年增加2兆元資產，金管會要採取何種措施？顧立雄表示，投資的風險控管要再提升，因拿保戶的錢，承諾高的報酬率，追逐高利差也有高風險，因此，對於淨值跟資產比過低者，我們會「建立預警性指標」，達一定指標時會要求增資。

金管會保險局長施瓊華表示，在商品結構面也會再加強，注意風險控管；商品銷售會兼顧投資人權益，包括傳統及投資保單的配置。

顧立雄表示，兩面向，跟保戶收錢時，競相提高利率要注意，投資部分要注意風險控管；除外匯準備金增提外，如何避險也要注意。若放國外，美元為主的話，承擔的損失不同，要做必要監控。

他強調，保險業資產面隨評價高低會產生波動，因此建立預警指標，淨值占資產比在一定波動範圍內可以接受，但若低到某程度無法改善時，會請他們來「喝咖啡」，要求改善。因此，RBC外，預警指標正研議中，完成後跟保險業溝通，再來實施。

曾銘宗問何時可以對外公布，三個月可以嗎？顧立雄說：「可以。」