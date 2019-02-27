國壽首創投資+外溢保單 走路達標打88折

2019-02-27 10:42 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ╱即時報導



投資型保單也有「外溢」效果！國泰人壽創業界之先，推出首張「投資型外溢保單」，凡保戶每日健走7,500步、每月達到21日，投保的投資型保單也能有好康。

國壽推出第一張投資型外溢保單「國泰人壽月月Walker變額萬能壽險」，配合Cathay Walker平台計步，主打當月至少累積21日達成每天皆7,500步的目標，即可把步數上傳截止日的「次次月」以88折計算保險成本，讓健走不只賺健康，更能享優惠。

本商品的另一大特色為連結類全委帳戶，讓無暇投資或是不知如何開始投資的族群，都能輕鬆享有專業經理人代為操作的服務，同時結合資產撥回機制可享每月穩健現金流，讓財富運用更靈活。在持有保單滿三年後，每年更可享依保單條款約定計算高達0.6%的加值給付，持有越久加值越多。

另外，本商品還貼心提供身故保本的設計，身故至少可領回總繳保險費，協助保戶作好資產保全傳承的規劃。

以60歲的王先生為例，假設繳交300萬元的保險費，首年的保險成本約7,000元，若王先生保持固定的健走習慣，每月皆達標，一年下來約可節省840元的保險成本，且隨著年齡增長，可省下的保險成本更多！

另外再搭配穩健的撥回資產，假設資產撥回率皆為4.2%，每月還可有約1萬元的現金收入，同時為保戶做好健康與財富的管理，讓自己和家人雙倍安心。