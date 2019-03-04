兩招銀行員的「存錢秘技」，讓你輕鬆變有錢

2019-03-04 00:00 文／ 遠東商銀 提供



圖／遠東商銀 提供 分享 facebook 一、有計畫性的存，行動是變有錢的起點!

有些人每月領到薪水後先扣掉固定的儲蓄，剩下的再拿來日常花費，也有人將薪水優先使用在日常花費，有剩餘的錢才存下來。

到底哪一種方式可以存到錢呢？答案很簡單，錢是否存得下來的致勝關鍵就在於「有計畫性」。但定額儲蓄門檻的設定是門學問，門檻訂太高容易因為苦撐導致半途而廢，門檻訂太低則存不到足夠的金額，建議你以實際收入的20%進行規劃，再依實際執行狀況每半年檢視並調整一次。

二、選對存款工具才能事半工倍