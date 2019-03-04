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兩招銀行員的「存錢秘技」，讓你輕鬆變有錢

2019-03-04 00:00文／ 遠東商銀 提供

圖／遠東商銀 提供
圖／遠東商銀 提供
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一、有計畫性的存，行動是變有錢的起點!

有些人每月領到薪水後先扣掉固定的儲蓄，剩下的再拿來日常花費，也有人將薪水優先使用在日常花費，有剩餘的錢才存下來。

到底哪一種方式可以存到錢呢？答案很簡單，錢是否存得下來的致勝關鍵就在於「有計畫性」。但定額儲蓄門檻的設定是門學問，門檻訂太高容易因為苦撐導致半途而廢，門檻訂太低則存不到足夠的金額，建議你以實際收入的20%進行規劃，再依實際執行狀況每半年檢視並調整一次。

二、選對存款工具才能事半工倍

將每個月的儲蓄累積到一定金額後（例如新臺幣30萬元）即可整筆存放至利率較高的定存，在考量存款利率的同時，存款幣別的選擇亦很重要，幾年前可以提供高利率的幣別大概就是澳幣與南非幣，現在美國經過幾次的升息後，美元已成為外幣定存的最佳選擇之一，不但是高利率的幣別，同時擁有較低的匯率波動度。遠東商銀目前推出的定存專案同時提供新臺幣十個月天期1.20%及美元三個月天期最高3.50%的高利定存優惠，讓你的財富累積更有效率。詳情請致電遠東商銀理財專線0800-088-222或詳閱官網https://www.feib.com.tw/upload/IndividualBank/IA/2019Q1

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