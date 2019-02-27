親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
財經焦點
科技產業
金融要聞
稅務法務
產業綜合
房市情報

「川金二會」河內登場：越南東道主有什麼好賺？

玻璃心又碎了？中共三改教科書 這次連「起義」都不准提

人民幣中間價第7日上調

2019-02-27 09:54聯合報 記者賴錦宏╱即時報導

人民幣兌美元中間價連續第7日上調。

據香港信報財經網，官方開出中間價報6.6857，較上日中間價6.6952，上調95點子或0.14%，創去年7月以來新高。

中間價較昨午4時30分收市6.6961，高104點；較昨晚11時30分夜盤收市6.6999，高142點。

人民銀行公開市場今日將進行600億元(人民幣．下同)逆回購操作，期限為7天。

本周逆回購到期600億元，其中今日到期200億元，據此計算，單日實現淨投放400億元。

另外，周五有400億元逆回購到期。

人民幣兌美元中間價連續第7日上調。（鉅亨網照片）
人民幣兌美元中間價連續第7日上調。（鉅亨網照片）
分享

人民幣人民銀行
高雄人請進！高雄馬 10 年大調查：市民歡迎馬拉嗎？→

相關新聞

富邦壽：產業面臨六壓力

2019-02-27 03:41

京城銀提足華映壞帳 盼主導重整

2019-02-27 03:38

壽險上月匯損 逾200億元

2019-02-27 03:33

18業者保險商品 送審限額將鬆綁

2019-02-27 02:37

富邦壽業務軍團 要徵6,000人

2019-02-27 02:36

公司下市新規範 華映等13家適用

2019-02-27 02:27

復華三債券ETF 資格獲認可

2019-02-27 02:20

基金平台 推零手續費

2019-02-27 01:50

境外基金投資陸股上限40％ 新增永久制

2019-02-27 00:00

台銀備千億 推台商返台建廠貸款

2019-02-26 23:55

台銀「第六千金」 助台商鮭魚返鄉

2019-02-26 23:14

融資離岸風電 台銀兩案到手

2019-02-26 23:08

謝金河：投資行家、京城銀戴董的話要注意聽

2019-02-26 22:37

老總老實說 壽險業在網路科技AI發展是一步跟半步之差

2019-02-26 22:19

寶佳少東林家宏：台灣壽險業未來十年更難賺錢

2019-02-26 17:54

LINE Pay愛心捐款筆數成長2.6倍 去年募逾6千萬

2019-02-26 17:37

潘功勝：金融服務存結構性缺陷 將拓寬股權融資管道

2019-02-26 16:13

A股成交爆量 券商措手不及系統當機

2019-02-26 15:02

人民幣定存已退燒？ 投資人還有這兩個選擇

2019-02-26 13:43

刷「台灣Pay」買高鐵票 百元回饋金限量送

2019-02-26 10:13

228出國換匯了嗎？央行臉書提供最優換匯撇步

2019-02-26 09:11

街口買Jello又買華頓投信 真正盤算是網銀？

2019-02-22 13:19

境外基金買陸股 有條件放寬

2019-02-27 02:37

18家壽險配合三政策獲獎勵 國壽可送審7張新保單最多

2019-02-26 19:36
看更多

熱門文章

華碩賣新手機總算找對人了！ 台灣70歲歐吉桑打敗韓國歐巴孔劉

2019-02-26 10:02

青壯世代認同度調查 柯文哲第一、蔡總統第八輸給館長

2019-02-26 10:15

中油董座換定了！歐嘉瑞3月4日上任

2019-02-26 17:13

政院核定歐嘉瑞接中油董事長 3月4日上任

2019-02-26 17:01

謝金河：投資行家、京城銀戴董的話要注意聽

2019-02-26 22:37

被動元件 訂單冷

2019-02-27 00:17

228出國換匯了嗎？央行臉書提供最優換匯撇步

2019-02-26 09:11

寶佳少東林家宏：台灣壽險業未來十年更難賺錢

2019-02-26 17:54

躋身三強 友達將推折疊機面板

2019-02-27 03:13

阿嬤片不斷重播 消基會轟有線台無下限

2019-02-26 11:13

維京、開曼群島免稅天堂不再 會計師：留或不留 都要評估因應措施

2019-02-26 10:43

被動元件市況 今年變數大

2019-02-26 23:28

核四重啟…得先解決五難題

2019-02-26 23:28

大同兩塊地 茂德70億奪標

2019-02-27 00:31

Outlet豁出去了 8萬雙NG鞋狂殺一折起

2019-02-26 13:22

友達內折式OLED手機面板 今年亮相

2019-02-26 11:33

離開信義原址？遠百A13掛威秀招牌 吳明憲：洽談續約中

2019-02-26 12:54

統一總座請長假 引發揣測

2019-02-26 23:16

壽險上月匯損 逾200億元

2019-02-27 03:33

富邦壽：產業面臨六壓力

2019-02-27 03:41

友達旗下達運 大廠上門要貨

2019-02-26 23:28

陳冲復出 未來要有效運用身體來貢獻社會

2019-02-26 16:11

老總老實說 壽險業在網路科技AI發展是一步跟半步之差

2019-02-26 22:19

連踩兩地雷 戴誠志不領年終獎金：董事長要負責

2019-02-26 21:01

製造業生產眾行業皆倒 但這行卻大成長三成

2019-02-26 20:12

國泰金青埔資訊中心大樓動土 2022年啟用導入人臉辨識

2019-02-26 16:30

柔性OLED手機面板 友達試水溫

2019-02-26 13:08

一小時喝完18杯啤酒 這家餐廳賞5萬元

2019-02-26 16:37

外資：被動元件景氣 最快Q2落底

2019-02-26 23:24

免稅天堂不再 精算設點成本

2019-02-27 02:41

公司下市新規範 華映等13家適用

2019-02-27 02:27

大陸建設進軍高雄 董座張良吉：期待韓流掃遍全台灣

2019-02-26 20:16

統一老總傳異動？統一：請長假到3月底，勿過多聯想

2019-02-26 21:17

閎暉擬減資每股退還現金6.65元 25萬張排隊等著買

2019-02-26 11:10

民間消費升溫 零售業大補

2019-02-26 23:26

Honda擬5年砸40億投資 看好台灣內需市場

2019-02-26 12:16

華映、綠能債權問題 京城銀董座：慚愧、不拿年終獎金

2019-02-26 16:07

MWC眾家搶發5G新品 散熱族群最樂

2019-02-26 15:06

彭双浪：面板景氣反轉 產能過剩成常態

2019-02-26 12:58

友達今年三箭齊發 強化價值成長

2019-02-27 03:13
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top