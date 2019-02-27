人民幣中間價第7日上調

2019-02-27 09:54 聯合報 記者 聯合報 記者 賴錦宏 ╱即時報導



人民幣兌美元中間價連續第7日上調。

據香港信報財經網，官方開出中間價報6.6857，較上日中間價6.6952，上調95點子或0.14%，創去年7月以來新高。

中間價較昨午4時30分收市6.6961，高104點；較昨晚11時30分夜盤收市6.6999，高142點。

人民銀行公開市場今日將進行600億元(人民幣．下同)逆回購操作，期限為7天。

本周逆回購到期600億元，其中今日到期200億元，據此計算，單日實現淨投放400億元。