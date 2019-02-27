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金管會出手解決雞蛋、水餃股 殭屍股則不需處理

2019-02-27 09:30經濟日報 記者邱金蘭╱即時報導

金管會主委顧立雄今（27）日上午在立法院受訪時表示，金管會已同意證交所提出的下市新機制，以解決「雞蛋、水餃股」問題，至於流動性不佳的「殭屍股」，則不需要特別處理。

證交所研擬新的下市機制，對於淨值低於3元，體質不佳公司挑弱存強？顧立雄表示，過去要淨值負數才終止上市，現在要對於財務不佳，長期無法改善的公司，訂定新的下市機制，包括會計師若認為有重大不確定因素，及淨值低於3元，就會要求改善，三年內若無法改善，半年後就要下市，金管會已同意證交所這項修正。

對於大股東是否有不增資，刻意擺爛的情況？顧立雄表示，新機制給改善空間，若刻意不改善就要下市；這項機制本身就是輔導機制，三年內要改善。

顧立雄表示，新機制是要解決雞蛋、水餃股問題，跟立委說的「殭屍股」不同，殭屍股是流動性問題，每個市場都有流動性不佳的殭屍股存在，這不是台股特有現象，A股、美股都一樣，都有一定比率流動性不佳的股票，「殭屍股」財務上基本上是健全的，沒有道理財務面不錯，不能只因流動性不佳就要它下市，流動性不佳有很多的原因。

對於不少太陽能股淨值偏低？顧立雄認為，那就要想辦法增資，此機制就是希望維持公司財務健全，給改善期間，如果長期要上市又擺爛，這不是我們准許公開上市的好標的。

顧立雄金管會證交所
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