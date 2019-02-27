富邦壽業務軍團 要徵6,000人

2019-02-27 02:36 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



富邦人壽業務人員高達2.3萬人，今年擬再徵員6,000人，總經理陳俊伴昨（26）日在春酒中透露，今年重點要大力推動業務員菜鳥「跨售」機制，老業務員則要抓回舊客戶，以提高業務員平均生產力為終極目標，強化新進業務員的存活率。

富邦人壽近年人力年輕化成果不錯，去年底業務員平均年齡37.2歲，比前一年下降，且每七位業務通路處經理，就有一位40歲以下，新進業務員的平均年齡29歲，有25歲就是處經理，帶領50人。

陳俊伴表示，雖然過去富邦人壽業務員也可以跨售，如去年銷售富邦產險的保單近70億元，在產險業可排名業績第八大，但今年特別主打強化業務員跨售機制，他說目前富邦人壽業務員每月可銷售4萬張富邦產險的旅行綜合險與逾4萬張的車險，但相較於國泰人壽一年跨售產險保單高達120億元，富邦向上的空間還很大。

陳俊伴舉例教戰新人，例如可利用超額車險作敲門磚，先擴充客戶源，再設法讓客戶投保壽險保單，讓產險客戶轉為壽險客戶，這樣在業績達標後，才能有源源不絕的客源，後續業績才能維持，「目前保險業務菜鳥，至少要開發200個客戶以上的，大約存活三年以上，才符合成熟業務員的定義。至於資深業務員今年任務是要激化多年未再投保新保單的老客戶，今年目標即是要全力提高業務員平均產能。