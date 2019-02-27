富邦壽：產業面臨六壓力

2019-02-27 03:41 經濟日報 記者 經濟日報 記者 葉憶如 ／台北報導



富邦人壽總經理陳俊伴 (本報系資料庫) 分享 facebook 富邦金旗下富邦人壽昨（26）日舉行春酒，由於壽險業去年遭遇匯率逆風，獲利大受影響，總經理陳俊伴表示，今年整體總經市場有不少逆風消息，壽險業面臨六大壓力，最大挑戰在於不確定性仍在。

陳俊伴一開口就直言，今年仍是壽險業高度挑戰的一年，一是來自經濟環境不確定性；其次是法規與法遵的持續強化，將使今年經營成本持續增加。第三是金融科技對現階段壽險業而言，還不到可以實際運用的階段，即便內部期許科技帶來效率及商機，但仍只帶來研發成本，其他地方尚未有成績，成為壽險業營運的壓力來源。

這也包括網路投保，陳俊伴說，業界數字不是50步笑百步的差距，而是一步與半步的問題，顯示整體業界網路投保的比重都還很低；即使所有人都期望能有輝煌世代，但「我們連一隻光芒都還沒達到」 這是第四大壓力；新商品則是第五大壓力，他說像外溢型保單，常是叫好不叫座，即便贏得了市場的高滿意度，但也不確定能不能彌補精算成本，只是為了趨勢跟未來，也不得不做。

他說，第六大壓力來自壽險業產品設計的終極目標客製化距離仍遠，保險業希望能夠走向客製化，但這距離比「馬拉松還要遠一點、我們還在起點上」，目前面臨客戶不了解商品，或是保險業務員對客戶了解程度不夠深的困境，很難做到「保障預測」（指適齡的保障商品），更遑論為不同客戶不同的人生階段設計個人化保單，這六點都是壓力。