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境外基金買陸股 有條件放寬

2019-02-27 02:37經濟日報 記者葉憶如邱金蘭／台北報導

金管會昨（26）日宣布放寬符合深耕計畫優惠措施，新增符合條件的境外基金機構，可選擇單一基金投資陸股上限永久放寬到40%。以避免因投資陸股超限須下架。

金管會證期局副局長蔡麗玲表示，近期將修正「鼓勵境外基金深耕計畫」，首先，增加適用「放寬境外基金投資大陸地區有價證券總金額上限」優惠措施方式。

因應業者需求，將優惠措施適用方式，調整為讓業者可「二選一」，一種是現行優惠，在認可期間「一年」內，其已在國內募集銷售的所有境外基金，投資陸股上限到40%。另種方式則是新增可選擇單一基金「永久」放寬投資陸股上限至40%。

蔡麗玲表示，主要是因有業者擔心今年拿到深耕計畫的認可，明年沒有，陸股超過40%就須下架，所以建議新增可選單一檔基金投資陸股上限，可永久到40%，即便隔年未符合深耕計畫，仍可維持40%，

之前陸續有境外基金投資陸股逾限下架，以去年為例，就有三檔，其中一檔是投資超限，另兩檔是改變投資策略，要增加投資陸股，因此先行下架。去年符合深耕計畫的投信投顧有聯博、安聯、施羅德、瀚亞、摩根、富達、富蘭克林等七家。

今年1月，金管會發函將境外基金投資陸股上限10%將提高到20%，符合深耕計畫者，則從30%提高到40%。金管會每年6月接受申請，9月公布符合深耕計畫的名單，因此，這項新的優惠措施，將從今年10月1日起適用。

其次，修正「增加我國資產管理規模」面向的評估指標，以利境外基金管理機構在台據點屬中小型業者，可選擇適用。

陸股境外基金
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