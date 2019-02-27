18業者保險商品 送審限額將鬆綁

金管會去年宣布，將獎勵配合政府「投資5+2新創產業」、「提高國人保險保障」及辦理「徵型保單」等三大政策的保險公司，並可鬆綁今年保險商品送審限額，昨（26）日晚間公布績優名單，有18家公司入榜，其中國壽三項總計最多，今年新保單可送審七張最多，富邦人壽六張居次。

金管會保險局副局長王麗惠昨日說，壽險業去年投資在綠能科技等5+2新創重點產業及國內公共建設的金額為34億元，較前年度成長12%，總計有七家增加投資，其中國泰人壽、富邦人壽與台灣人壽三家就過半。

王麗惠說，18家壽險公司符合獎勵條件，其中三項加總，以國泰人壽表現最佳，總計獲最高七張新商品送審限額的優惠，第二高是富邦人壽六張，另外，台銀人壽、中壽、南山、新壽、三商壽、合庫人壽、保德信、友邦及法國巴黎九家公司，今年新商品限額都可因此提高到五張限額。

辦理微型保險績效優良獲獎勵保險公司為台銀人壽、台灣人壽、國壽、新壽、富邦、三商壽等六家壽險公司及兆豐產、富邦產、旺旺友聯及國泰世紀等四家產險公司。

此外，金管會去年7月至12月推動「提高國人保險保障方案」，績效優良公司有台銀人壽、保誠、國壽、中壽、南山、新壽、三商壽、安聯等16家。