壽險上月匯損 逾200億元

金管會昨（26）日公布整體壽險業1月匯兌損失226億元，雖較去年12月匯損301億元及去年1月匯損258億元略有減少，但外匯損失數字仍然超出預期，所幸今年1月整體壽險業淨值較去年底回升1,721億元，讓壽險業大股東略為鬆一口氣。

截至2018年12月底壽險業國外投資金額達新台幣16兆3,074億元，使壽險業去年一年匯兌避險成本高達4,840億元，匯損2,309億元，創史上新高，也讓保險業去年業整體獲利下滑至991億元，是近五年來新低。

雖然今年1月股債市都有好轉，但因匯兌成本居高不下，金管會昨日新公布整體壽險業獲利僅46億元，賺不到2018年1月的五分之一。

在匯兌損益方面，金管會統計新台幣兌美元匯率1月貶值僅0.02%，但壽險業兌換利益僅154億元、動用外匯價值準備金55億元後，避險成本仍高達325億元，導致單月匯兌損失變動仍高達226億元，難逃匯損命運，外匯價格變動準備金單月餘額則增加55億元，截至1月底餘額達614億元。

幸好受惠股債市明顯好轉，整體壽險業1月淨值單月回升1,721億元。其中國泰人壽單月淨值增逾540億元為最多，其淨值已逾4,100億元。另外，如南山人壽單月淨值亦增460億元，富邦人壽則增200億元，台灣人壽、中國人壽各增逾百億元，新光人壽則逾80億元，主要都是投資的債券評價有顯著回升。